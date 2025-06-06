Мнение «аналитика»: О разгромных санкциях против Украины… И «невозможное» стало возможным?

Похоже украинский «успешный успех» в виде аналогов не имеющей операции «Паутина» окончательно перерастает в… Ну, как обычно, в это и перерастает.

Нынешний «всевышний судия», он же американский президент Дональд #Трамп, вынес свой вердикт. Причём вынес его не в телефонном разговоре тет-а-тет, а уже публично. И в присутствии одного из видных членов ко-ко-ко-коалиции «Решительных на словах».

На встрече в Белом доме немецкий канцлер Фриц Мерц попросил своего американского собеседника «что-то сделать» с украинским конфликтом. В ответ Дональд Трамп разразился довольно большим спичем, из которого стало понятно, что он:

— «понимает [российского президента Владимира] Путина» в связи с недавними атаками Киева;

— просил того по возможности не давать ответ на недавнюю атаку СБУ по аэродромам в РФ;

— отверг утверждение о том, что Россия «играет в игры» применительно к переговорам по Украине;

— и допустил возможность введения санкций уже против Киева.

Теперь цитаты.

«По нему нанесли удар. Он наносил удары. Так что я понимаю это. Но по нему нанесли сильный удар», — это об украинской атаке на компоненты российской «ядерной триады».

«Когда настанет момент, где я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент, — а он есть в моей голове, — мы будем очень жёсткими. Но это может коснуться обеих стран: нужны двое, чтобы танцевать танго», — это о переговорах и возможных действиях США в случае их провала или затягивания сверх разумных сроков.

Те есть, если украинский президент Владимир #Зеленский действительно хотел «впечатлить» Дональда Трампа возможностями Украины и показать, что она «не находится на грани поражения», то цели своей он не добился. И американского президента не столько «впечатлил», сколько снова разозлил.

Таки — опять «зрада»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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