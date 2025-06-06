 

Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника

06.06.2025, 1:05, Разное
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ВОПРОСЫ

1. С какого года в России впервые стали отмечать новый год с 1 января?

А. с 1670

Б. с 1700

В. с 1035

2. Когда в России появилась традиция устанавливать большую елку в праздник нового года?

А. с 1700 года

Б. с 1965 года

В. 24 декабря в сочельник 1825 года

3. Где находится родина Деда Мороза?

А. В Великом Устюге

Б. В Якутии

В. В Москве

4. А где тогда родина Снегурочки?

А. в Костроме

Б. В Великом Устюге

В. В Туле

5. Как называют Деда Мороза в Белоруси?

А. Кузя

Б. Зюзя

В. Дед Мороз

6. В какой стране вместо Деда Мороза Баба Мороз?

А. В Италии

Б. В Испании

В. В Румынии

7. Сколько раз звонят колокола в Новый год в Японии?

А. 12

Б. 24

В. 108

ОТВЕТЫ

Б. с 1700

В. 24 декабря в сочельник 1825 года

А. В Великом Устюге

А. в Костроме

Б. Зюзя

А. В Италии

В. 108




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