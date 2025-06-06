Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника
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ВОПРОСЫ
1. С какого года в России впервые стали отмечать новый год с 1 января?
А. с 1670
Б. с 1700
В. с 1035
2. Когда в России появилась традиция устанавливать большую елку в праздник нового года?
А. с 1700 года
Б. с 1965 года
В. 24 декабря в сочельник 1825 года
3. Где находится родина Деда Мороза?
А. В Великом Устюге
Б. В Якутии
В. В Москве
4. А где тогда родина Снегурочки?
А. в Костроме
Б. В Великом Устюге
В. В Туле
5. Как называют Деда Мороза в Белоруси?
А. Кузя
Б. Зюзя
В. Дед Мороз
6. В какой стране вместо Деда Мороза Баба Мороз?
А. В Италии
Б. В Испании
В. В Румынии
7. Сколько раз звонят колокола в Новый год в Японии?
А. 12
Б. 24
В. 108
ОТВЕТЫ
Б. с 1700
В. 24 декабря в сочельник 1825 года
А. В Великом Устюге
А. в Костроме
Б. Зюзя
А. В Италии
В. 108
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