Рупор кремлевской пропаганды: “Чужой: Земля”

Прилетает как-то ксеноморф на Землю, а так солдатки, андроидки и исследовательки начинают с ним бороться…

Ксеноморф интересуется:

– Куда я попал?

– В этом мире антиуптопического будущего победила Харрис и история пошла не туда.

PS. Так-то франшиза давно мертва, но насилие над трупом продолжается.

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Источник: Colonel Cassad

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