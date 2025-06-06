Рупор кремлевской пропаганды: “Чужой: Земля”
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Прилетает как-то ксеноморф на Землю, а так солдатки, андроидки и исследовательки начинают с ним бороться…
Ксеноморф интересуется:
– Куда я попал?
– В этом мире антиуптопического будущего победила Харрис и история пошла не туда.
PS. Так-то франшиза давно мертва, но насилие над трупом продолжается.
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Источник: Colonel Cassad
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