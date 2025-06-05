 

Администрация Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда

05.06.2025, 23:50, Новости дня
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Администрация Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда в ответ на расследование предполагаемых военных преступлений США в Афганистане и выдачу ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что в санкционный список включены судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.

“В качестве судей МУС эти четыре человека активно участвовали в незаконных и необоснованных действиях МУС, направленных против Америки и ее ближайшего союзника Израиля. МУС политизирован и ложно заявляет о своем неограниченном праве расследовать, предъявлять обвинения и преследовать граждан Соединенных Штатов и наших союзников”, – заявил госсекретарь США.




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