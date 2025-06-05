 

Илон Маск объявил, что Трамп фигурирует в “файлах Эпштейна”

05.06.2025, 22:55, Новости дня
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Миллиардер Илон Маск, еще недавно входивший в близкое окружение президента США, объявил, что Дональд Трамп фигурирует в “файлах Эпштейна”.

“Время сбросить настоящую бомбу… @realDonaldTrump фигурирует в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!”, – написал Маск в соцсети Х.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

“Файлы Эпштейна” – документы Джеффри Эпштейна, нью-йоркского миллиардера, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Считается, что он оказывал услуги известным бизнесменам и политикам, поставляя им девушек, в том числе несовершеннолетних. В 2019 году Эпштейна нашли мертвым в его камере. С тех пор американцы требовали обнародовать документы, содержащие списки клиентов миллиардера-педофила. Трамп обещал опубликовать “файлы Эпштейна”, но после его вступления в должность была обнародована лишь небольшая их часть.




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