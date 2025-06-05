Мнение: Русские авиакомпании заслужили наказание

Депутаты предложили запретить овербукинг — это когда в самолёт помещается 300 человек, а билетов продают 310, в надежде, что кто-нибудь заболеет или опоздает, так что в итоге мест хватит всем.

Овербукинг — практика нормальная… но есть один важный нюанс. Практика нормальная при условии, что авиакомпании несут ответственность за ситуацию, когда пришли почти все, и некоторые не помещаются в самолёт.

Запад тут нас обогнал — там авиакомпании ведут себя нормально. Допустим, на десять рейсов мест всем хватило, а на одиннадцатый рейс два пассажира не поместились. Тогда одного пассажира авиакомпания Роттен Вест Вингс пересаживает в бизнес-класс, а чтобы «избавиться» от второго, делает объявление: «уважаемые пассажиры, мы платим 100 евро тому, кто согласится подождать до вечернего рейса или отменить полёт». Пассажиров много, так что обычно кто-нибудь соглашается задержаться. Если добровольцев нет, вознаграждение увеличивают до 200 евро, до 300 евро и так далее.

К нашему стыду, русские авиакомпании ведут себя как жульё. Когда они видят, что в самолёт помещается 300 пассажиров, а пришли и готовы лететь 305 пассажиров, «лишним» просто возвращают деньги за билеты. У людей срываются планы, отменяются встречи, сгорают места в гостиницах и на стыковочных рейсах… но нашим авиакомпаниям наплевать. Выбирать из пассажиров тех, кто готов отложить полёт? Нет. Выдать хотя бы компенсацию за снятие с рейса? Только через суд. Да, суд у авиакомпании выиграть несложно, но обычно затевать тяжбу не имеет смысла, так как времени придётся потратить много, а адекватных выплат за моральный ущерб наши суды почти никогда не присуждают.

Я прочёл текст законопроекта, там депутаты предлагают овербукинг вообще запретить (ссылка). Глупо, конечно: цивилизованный овербукинг выгоден всем, в том числе и пассажирам, так как он делает билеты дешевле. Однако я надеюсь, что законопроект станет законом, так как авиакомпании заслужили наказание: им следовало думать о последствиях своего скотства.

Это как с маршрутчиками Петербурга. Долгие годы водители маршруток с ведома владельцев парков массово создавали аварийные ситуации на дорогах. В итоге власти города получили возможность спокойно запретить маршрутки — под дружное одобрение петербуржцев, порядком уставших от агрессивных лихачей.