В России разработали новую технологию получения лекарств от сахарного диабета второго типа на основе кишечной палочки

Сейчас большинство доступных на российском рынке препаратов – аналогов рецепторов ГПП-1, производят из фармацевтической субстанции из Китая. В Сеченовском Университете создали собственный уникальный продуцент (организм, который способен синтезировать органические вещества из неорганических соединений) и биотехнологию, позволяющую создавать основной компонент для таких лекарств, на территории России.

«Мы разработали технологию получения целевого вещества на основе генетически модифицированного штамма кишечной палочки (E.coli), — рассказал руководитель Центра синтетической биотехнологии Сеченовского Университета Василий Степаненко. — Большинство технологических решений, использующих кишечную палочку в качестве продуцента, основаны на том, что целевой продукт накапливается внутриклеточно.

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naked-science.ru

Это осложняет и удорожает его очистку. Наше платформенное решение позволяет секретировать целевые продукты непосредственно в культуральную жидкость – раствор для выращивания микроорганизмов. Такой подход значительно сокращает время производства субстанции и делает технологический процесс гораздо более доступным для трансфера на производственную площадку. Сейчас в лабораторных условиях продуктивность нашей технологии превышает один грамм на литр белка предшественника. Это очень хороший показатель».

В ближайшее время ученые оформят права на интеллектуальную собственность. Затем технологию передадут индустриальному партнеру – для промышленного производства фармацевтической субстанции. Помимо этого, новое платформенное решение разработчики используют для создания линейки аффинных сорбентов для очистки вирусных частиц совместно с партнером – Научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Центр синтетической биотехнологии Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета открылся в ноябре 2024 года. Основная задача центра — трансляция фундаментальных исследований ученых в конкретные биотехнологические продукты для практического здравоохранения.