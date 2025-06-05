Мнение: Протухшая азиатчина

Будет ли Новороссия получше нас

Вообще отчет Мурза о состоянии дел в “ополчении” донецких республик оставляет чрезвычайно тягостное, гнетущее послевкусие. И дело даже не в том, что эти люди, скорее всего, обречены перед лицом превосходящего противника; главное – непонятно, ЗА ЧТО они в конечном счете погибают. Потому что, увы, Мурз с беспощадной четкостью показывает: в ДНР/ЛНР воспроизводится все та же наша Россия, матушка-РФ. Причем (поскольку копия, как известно, всегда хуже оригинала) едва ли не в своих худших образцах.

Все-таки где-то в глубине души теплилась надежда, что эта самая Новороссия будет действительно ДРУГОЙ Россией, получше оригинальной. А иначе зачем сыр-бор? Но нет, увы. В конечном счете, это и есть главная проблема всей “украинской эпопеи”: мы не годимся в “образцы”. Что, по большому счету, есть хорошего в нынешней РФ? Только два фактора: русский язык и деньги – скажем, пенсионеры Крыма оценили разницу между украинскими и российскими пенсиями. Здесь пока еще можно невозбранно и повсюду пользоваться родной речью, и здесь пока еще довольно много бабла. ВСЁ.

А в остальном… Власти по большей части некомпетентны и продажны, самоуправления ноль, от обычного человека вообще ничего не зависит, бюрократия удушающая, здравоохранение в упадке, образование в заднице, про российскую науку смешно говорить. При этом, если говорить про “обмен свободы на благосостояние”, то и благосостояние у нас – только если в сравнении с совсем нищими странами типа той же Украины или, еще лучше, среднеазиатских бабайств.

Плохо, что и в Донбасс мы притянули своих унылых воров и бюрократов. И это потому, что просто у нас больше ничего нет. А ведь хотелось бы – если помечтать – умных, молодых и компетентных управленцев, резких, смелых, глобально мыслящих предпринимателей… Да где ж их взять? У самих не хватает.

По-простому говоря, у всей России сегодня – вялотекущее идейное банкротство. Не то что миру – самим себе не можем предложить никакой привлекательной идеи развития, кроме разве что экспансии типа “Возьмем Киев! Захватим Ригу!” Это тоска. Мы хотим свою тоску распространить на соседей? Неудивительно, что они не в восторге.

Русский язык и бабло – это очень мало для счастья. Некомплект. Русский, кроме нас, никому не нужен, бабла у других и своего хватает, да и нашего, если честно, не так уж много. Пыжимся больше – уже из последних сил.

Надо бы Россию сделать какой-то более человеческой, что ли. User friendly. Тогда, глядишь, и народ бы к нам потянулся. А так… Никому мы не нужны со своей протухшей азиатчиной (2015)

Мой текст, которому ровно 10 лет – я написал в своем ЖЖ 5 июня 2015 года. Мурз еще был жив… И тогда не было у меня никакого оптимизма, глядя на всю эту “новороссию” – одни дурные предчувствия. Новая Россия не обещала быть лучше… и мы видим, что она из себя представляет через 10 лет. Зеленая тоска.