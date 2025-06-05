На даче Чубайса при обыске нашли 300 тысяч гнущихся планшетных ПК

По результатам следственных действий в одном из небольших подмосковных посёлков, где располагалась дача Анатолия Чубайса, в придворовой хозяйственной постройке найдены около 300 тысяч нераспакованных планшетных компьютеров, изготовленных «Роснано».

Источник, близкий к экспертным кругам, говорит, что устройства, изготовленные в 2020-2021 годах, на момент выхода не имели аналогов в мире. Помимо гибкого экрана, они были оснащены тремя GSM-модулями с поддержкой 5G, CD-дисководами и новейшими мобильными процессорами «Эльбрус», не поступавшим в открытую продажу. Объём оперативной памяти не уточняется, но, по словам экспертов, её «должно быть достаточно для каждого».

Согласно предварительным оценкам, планшетные ПК на 95 процентов собраны из комплектующих произведенных в Российской Федерации и Республике Беларусь. Они оснащены отечественной оперативной системой «Аврора» и полностью готовы к использованию.

Как предполагают следователи, не всю выпущенную продукцию удалось обнаружить при обыске – часть устройств могла быть ранее незаконно вывезена в Израиль. Возможно, в скором времени они появятся в продаже под другим названием. Изъятые же в России девайсы использовать нельзя – сейчас они считаются вещественным доказательством по делу против Чубайса, а после окончания всех следственных действий будут утилизированы.

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