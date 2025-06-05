Рупор кремлевской пропаганды: К нему не зарастет, народная тропа…

Очередь в Мавзолей Ленина.

Скоро его закроют на модернизацию, правительство выделило дополнительный бюджет. В числе прочего расширят оружейную комнату в Мавзолее.

PS. А я как приезжаю, никак не попаду в Мавзолей. Единственный раз был в 1991 году еще при СССР.

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Источник: Colonel Cassad

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