 

Рупор кремлевской пропаганды: К нему не зарастет, народная тропа…

05.06.2025, 19:30, Разное
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Очередь в Мавзолей Ленина.
Скоро его закроют на модернизацию, правительство выделило дополнительный бюджет. В числе прочего расширят оружейную комнату в Мавзолее.

PS. А я как приезжаю, никак не попаду в Мавзолей. Единственный раз был в 1991 году еще при СССР.

Источник: Colonel Cassad

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