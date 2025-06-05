Тля, медведка и клопы: как распознать и победить садовых вредителей

Скрученные листья и липкий налет — признаки тли

Тля — это мелкое насекомое-вредитель, которое питается растительными соками стеблей и даже корней. Заметить ее несложно: она образует целые колонии из маленьких темных точек на молодых побегах, листьях и бутонах. Поврежденные листья скручиваются, деформируются, а само растение отстает в росте.

— Тля выделяет липкую падь (медвяную росу), которая привлекает муравьев и способствует развитию сажистого грибка. Лучшим натуральным средством будет раствор из воды и зелёного мыла. Важно опрыскивать именно нижнюю часть листа, чтобы смесь попадала на личинок, — говорит Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха и преподаватель биологии Политехнической школы ПНИПУ.

Не рекомендуется проводить обработку химикатами в период цветения, так как это может навредить опылителям — пчелам и шмелям. Если насекомых стало очень много, лучше дождаться окончания цветения и провести обработку инсектицидами на основе имидаклоприда, малатиона, аверсектина.

Растения гибнут, а в почве появляются ходы — в огороде завелась медведка

Это крупное подземное насекомое, достигающее 3–8 сантиметров в длину с коричневым телом и мощными копательными лапками, отдаленно напоминает и крота, и сверчка. Медведка способна повреждать корневую систему растений, вызывая гибель как молодой, так и взрослой рассады. Она может портить клубни картофеля, моркови и свеклы. На газонах ее деятельность приводит к образованию ходов и небольших кучек грунта 1,5–2 сантиметров. В то время как обычный земляной крот оставляет высокие холмики высотой в 10-15 сантиметров.

«Подоить» змею: пермские ученые рассказали об инженерном вдохновении и пользе ядовитых рептилий

В мире обитают более 3500 видов змей, из них только 600 ядовитые. Эксперты Пермского Политеха рассказали, где и зачем в России «доят» змей, как делают антидоты, что на самом деле называют «змеиным …

naked-science.ru

— Большую часть своей жизни медведка проводит под землей, где размножается, откладывая до 500 яиц за лето в подземных гнездах. Именно эти круглые норы с личинками диаметром 1–2 сантиметра можно обнаружить при глубоком перекапывании земли. Если были найдены только ходы, их можно залить мыльным раствором или настоем луковой шелухи, чтобы выманить вредителя. Из химических средств помогут гранулы «Медветокс», которые нужно раскладывать в местах обитания насекомых, приманки «Гризли» и «Рембек», — рассказывает Анна Перевощикова, аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Такие растения, как бархатцы, календула и чеснок, также могут отпугивать насекомых.

Не все клопы одинаково вредны

Клопы-щитники — группа насекомых, включающая как вредные, так и полезные виды. Для огорода наибольшую опасность представляют ягодные, крестоцветные и грушевые клопы, которые поедают томаты, смородину, яблоки и груши, перец и крыжовник, сливы, персики. Они высасывают сок растений, вызывая деформацию листьев, появление некротических пятен. В отличие от них, черно-красный клоп-щитник, линейчатый, приносит пользу, активно поедая борщевик, сныть и другие зонтичные сорняки, а черно-оранжевый хищный вид периллюс бикулятус способен бороться с колорадским жуком.

Большинство вредных насекомых имеют маскировочную окраску: зеленые, коричневые, серые оттенки, позволяющие им сливаться с листвой.

— Благоприятными условиями для распространения любых клопов являются теплая сухая погода и загущенные посадки. Обнаружить вредителей можно по появлению крупных (до 1,5 см) особей с яркой окраской и мелких бескрылых личинок, которые любят собираться колониями на нижней стороне листьев или на молодых веточках растения, — поясняет эксперт Пермского Политеха Анна Перевощикова.

Для борьбы с вредителями в первую очередь можно прибегнуть к механическим методам, таким как ручной сбор насекомых и уничтожение обнаруженных кладок яиц. Из народных методов эффективными считаются опрыскивание раствором мыла и горчицы, настоем луковой шелухи или отваром полыни. Препараты Фитоверм или Битоксибациллин борются с вредителями, не нанося вреда полезным насекомым и окружающей среде. В случае массового заражения, когда другие методы не помогают, прибегают к использованию химических инсектицидов, таких как Актара, Карбофос или Децис Профи.

От нее может сгнить лук и любые посаженные семена

Луковичная нематода — это микроскопический нитевидный червь, невидимый невооруженным глазом. В основном он причиняет вред подземной части растений и вызывает гниение. Поражает сахарную и столовую свеклу, морковь, томат, баклажаны, перец, чеснок, пастернак, огурцы и другие тыквенные, подсолнечник, бобовые, лен, но основной ущерб причиняет картофелю и луку. Из декоративных культур известно заражение георгин, ирисов, тюльпанов и гладиолусов.

— Луковичная нематода, которая так сильно досаждает огородникам, может съесть любые посеянные семена. С ней прекрасно борются даже самые маленькие всходы бархатцев. Их можно посадить рядом с любой культурой или между грядками. Таким образом будет происходить естественная санация почвы, — добавляет Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Существует множество способов борьбы с вредителями, которые живут в почве. Если говорить о проволочнике (личинки жука щелкуна), который проделывает ходы в клубнях картофеля, то, сколько бы дачники ни покупали инсектицидов, вывести его не получится. Этот вредитель предпочитает кислую почву, поэтому создание щелочной среды на участке поможет эффективно бороться с ним.

Летает, но не бабочка: как избавиться от белокрылки?

Белокрылки — это небольшие насекомые длиной до 2,5 миллиметров с белыми крылышками и полупрозрачным телом, которые очень любят поедать огурцы, томаты, капусту, клубнику и редьку. Взрослые особи, покрытые белым восковым налетом, активно летают и откладывают яйца на нижней стороне листьев. Личинки, прикрепляясь к растению, высасывают из него сок, вызывая пожелтение листьев и ослабляя культуру, из-за чего молодой саженец может даже погибнуть.

Если теплица плохо проветривается, а растения растут слишком густо, то вероятность того, что в ней поселится этот вредитель, гораздо выше. Важно чаще открывать окна и двери теплицы. В парниках для борьбы с ними можно использовать обычные фумигаторы от комаров и мух. Их устанавливают на расстоянии трех метров друг от друга, включают в электросеть и плотно закрывают двери и форточки. Взрослые особи и личинки будут уничтожены в течение часа, но яйца не пострадают, поэтому через три недели процедуру повторяют.

— Поскольку насекомое быстро вырабатывает устойчивость к инсектицидам, их нужно чередовать. Безопасным средством считается «Вертициллин Ж». Наиболее действенные препараты — «Актара», «Искра», «Фитоверм». Механические методы включают удаление зараженных листьев и использование клеевых ловушек для отлова взрослых особей. Мыльный раствор (кусок хозяйственного мыла на 6 л воды) смывает с взрослой особи защитную восковую пленку и парализует ее, после чего насекомое погибает. Удаление личинок и пораженных ими листьев эффективнее производить вручную, — рассказывает Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политехнического университета и преподаватель биологии в Политехнической школе.

Микроскопический вредитель: как спасти растения от паутинного клеща?

Паутинный клещ — всеядный вредитель, поражающий широкий спектр растений: огурцы, баклажаны, перец, томаты и клубнику, виноград, яблони, смородину, крыжовник и розы. Обнаружить паукообразное насекомое можно по ряду признаков. На листьях появляются мелкие светлые точки, представляющие собой следы питания. Массовые повреждения проявляются в виде желтых, бурых или полностью высохших пятен. Характерным признаком является тонкая паутина, которую можно заметить преимущественно на нижней стороне листьев и между побегами. При внимательном осмотре, особенно с использованием лупы, можно увидеть скопления самих клещей — мелких (0,3–0,5 мм) красноватых, зеленых или белесых.

— Эффективным методом при борьбе с ними будет промывание листьев мыльным раствором и удаление сильно поврежденных листьев. Дождевой полив также помогает, так как клещи не любят влажную среду. Из биопрепаратов стоит обратить внимание на «Фитоверм», который применяется путем опрыскивания с интервалом в 5-7 дней. «Битоксибациллин» эффективен против личинок клещей, а «Акарин» — при раннем заражении. В случае сильного поражения могут потребоваться химические акарициды, такие как «Актеллик» или его менее опасные аналоги, например, «Антиклещ» или «Фуфанон-Нова». Также можно использовать народные средства: настой чеснока, луковой шелухи или табака, а также обработку раствором перекиси водорода (3%, две столовые ложки на один литр воды), — комментирует Анна Перевощикова.

Если паутинный клещ замечен на растениях в саду, то не стоит рисковать заражением комнатных растений, вынесенных на улицу. Вредители легко переходят с соседних растений, а ветер и сухой воздух способствуют их распространению на открытом пространстве.

Быстро размножаются и вредят плодам: как отпугнуть колорадского жука?

Колорадский жук впервые был обнаружен в 1859 году в штате Колорадо (отсюда и название). Считается, что в Россию, а тогда еще в СССР, жук с желто-черными полосками попал в 1940-х годах вместе с ввозимым из Польши картофелем.

— Проблема скорее в том, что эти насекомые стремительно размножаются: самка способна откладывать от 500 до 1000 ярко-оранжевых яиц за лето, а вред наносят как взрослые особи, так и небольшие темно-красные личинки с черными точками, поедающие листья. Борьба осложняется быстрым развитием устойчивости к инсектицидам. С приходом холодов они не погибают, а уходят зимовать в почву, на глубину до 50 сантиметров, — отмечает Анна Перевощикова, аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Из эффективных и более экологичных методов борьбы с вредителем можно отметить ручной сбор жуков и личинок, уничтожение листочков с яйцекладками. Высадка отпугивающих культур — календулы, бархатцев, фасоли. Опудривание золой и опрыскивание настоями чеснока с полынью или горчицы с уксусом. Из биопрепаратов можно обратить внимание на «Фитоверм» и «Битоксибациллин».

При массовом заражении используются контактно-кишечные препараты, такие как «Актара», «Конфидор», «Корадо», а также системные средства, которыми обрабатывают сам картофель перед посадкой (например, «Престиж»).

«Премиум» или обычный: пермские эксперты ответили, стоит ли переплачивать за бензин?

Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие бензина — от стандартного до «улучшенного», с различными добавками и присадками. Реклама обещает невероятную экономию и повышение мощности двигат…

naked-science.ru

Слизни и улитки: как отпугнуть их от капусты и ягод?

Прохладные и влажные летние ночи — любимое время улиток и всеядных брюхоногих слизней. Днем они прячутся в земле и тенистых укрытиях. Заметить их можно, только если выйти в огород поздно вечером или рано утром. Моллюски питаются растениями, многие из которых содержат много влаги. Это упрощает им процесс питания и переваривания пищи. Как правило, дачники встречают их в теплицах рядом с кустами перца и томатов, на грядках с ягодами, капустой и разнообразной зеленью.

— Безопасным для окружающей среды методом будет рассыпать вокруг саженцев песок или высушенную и измельченную яичную скорлупу. Улиткам и слизням будет больно ползать по острым краям, и они предпочтут уйти в другое место. Если их стало больше, можно прибегнуть к опудриванию древесной золой. Как щелочное вещество, она легко справится со слизнями, и они погибнут, — поясняет Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха и преподаватель биологии в Политехнической школе ПНИПУ.