Мнение: Является ли бедность пороком?

Чтобы вы не сочли меня после вчерашнего поста англофобом, процитирую пару острых реплик Сэмюэла Джонсона про бедность и долги. Это из знаменитой книги Джеймса Босуэлла про своего старшего друга. Я пишу «из знаменитой книги» и не шучу: в Англии она действительно знаменита. Босуэлл и Джонсон там не менее известны, чем Чебурашка и Крокодил Гена в России.

Если очень коротко: Сэмюэл Джонсон был литератором, автором словаря английского языка и тому подобного. Также у него был синдром Туретта в лёгкой степени, из-за чего он часто бывал резок и саркастичен. Джеймс Босуэлл написал полную восторга книгу, куда включил массу хлёстких суждений своего друга. Книга стала классикой, и в английском языке даже появился глагол «босуэлить», то есть неумеренно хвалить и рекламировать кого-либо.

Так вот, две реплики Джонсона про бедность:

1. Не свыкайтесь с мыслью, что долги — это лишь неудобство; это бедствие. Бедность лишает нас стольких возможностей делать добро, вызывает столь необоримую неспособность противостоять злу, как реальному, так и нравственному, что избегать бедности следует любым способом. Представьте себе человека, который стеснен в средствах; какого бы знатного рода он ни был, какими бы достоинствами ни обладал, что он может сделать? Какому злу противостоять? То, что он не в силах помочь нуждающемуся, очевидно — у него и у самого в кармане пусто. Тогда, может, пригодятся его советы и наставления? Нимало: бедность сведет на нет все его влияние; большинство из тех, кто обратится к нему за советом, увидит не то, что он умен, а то, что беден. А зачем, скажите на милость, прислушиваться к совету того, кто сам не преуспел в жизни? Я уж не говорю об унизительном положении должника, которое давно уже вошло в пословицу. Что же касается достатка, то возносить ему хвалу нет необходимости. Следует лишь помнить, что тот, кто располагает средствами, всегда имеет возможность принести пользу ближнему, а к такой возможности должен стремиться всякий добропорядочный человек.

2. Сэр, нет более убедительных аргументов, чем те, которые приводятся, дабы развенчать богатство и положение в обществе. Взять, к примеру, воровство; почему воровство считается преступлением? — вопрошаем мы. Ведь если считать, что собственность часто приобретается нечестным путем, а то, что незаконно добыто, незаконно и хранить, — в чем, спрашивается, состоит вина человека, который отбирает собственность у другого человека? К тому же, сэр, когда задумываешься над тем, как дурно многие распоряжаются нажитым и насколько лучше им может распорядиться вор, — воровство поневоле представляешь занятием вполне благовидным. А между тем, сэр, опыт человечества свидетельствует, что воровство во все времена считалось делом настолько подлым, что за него вешали беспощадно. Когда я бедствовал в этом городе, то и сам любил порассуждать о преимуществах бедности — это, впрочем, не мешало мне сокрушаться, что у меня пустые карманы. Сэр, все аргументы, которые выдвигаются, дабы доказать, что бедность — не порок, неопровержимо свидетельствуют об обратном: бедность — порок, тяжкий порок. Вы никогда не встретите человека, который взялся бы убедить вас, что состоятельный человек бывает очень счастлив. Напротив, мы только и слышим разговоры о том, как несчастен должен быть король, — и тем не менее все мы хотели бы оказаться на его месте.

Как полагаете, коллеги, Джонсон прав? Бедность — действительно порок?