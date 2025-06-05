 

В Перми приступили к испытаниям нетоксичных обезболивающих

05.06.2025, 18:50, Разное
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Специалисты кафедры химических технологий ПНИПУ при поддержке своих коллег из ряда других ВУЗов активно ведут работы по созданию нового класса соединений, на основе которого в скором времени будут создаваться очень эффективные обезболивающие препараты.

Перспективные анальгетики смогут бороться с самыми разными видами боли, иметь минимальную степень токсичности и, как следствие, не будут вызывать нежелательных побочных реакций со стороны организма человека. Также отмечается, что синтез этих соединений весьма прост, и его сможет освоить практически любой российский производитель фармацевтической продукции.

Получаемые в ходе исследований соединения в виде бесцветных кристаллов, растворенных в жидкости, уже были проверены на белых мышах. Эти животные получали дозу препарата, после чего они помещались на разогретую до 53,5°C пластину, а затем замерялось время до возникновения у подопытных болевой реакции — они пытались уйти с пластины или начинали активно облизывать свои лапы. Полученные результаты сравнивались с группой мышей, не получивших анальгетик.

По словам доцента кафедры химических технологий Екатерины Денисламовой, животные, получившие дозу разрабатываемого препарата, на боль реагировали заметно медленнее (примерно в два раза), а пробы на токсичность дали возможность отнести вещества к IV классу, представляющий собой перечень препаратов, которые почти нетоксичны.




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