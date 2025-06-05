 

Мнение «аналитика»: О крике отчаяния… Без своей квартиры — голодная смерть под мостом?

05.06.2025, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Помимо прочего, встретились в Сети #статистика и мнение.

Сначала цифры. При текущих ценах на #недвижимость и ставках по кредиту каждый квадратный метр выйдет покупателю в 5-6 раз дороже. Натурально: покупаешь студию у МКАД, а платишь, как за хоромы на Патриках. Порядка 2 млн руб. за м2 с учётом ипотеки. Поэтому снова выходит в лидеры мнений светлая мысль: зачем так впрягаться за «своё», когда жильё можно снимать, а разницу класть на #депозит? Там тоже проценты не кислые.

Но… вот что пишет человек, до которого дошло.

«Кто все эти люди, рассуждающие о преимуществах аренды? Я вижу их, слышу… Я не понимаю. Выглядят как нормальные. Но это же ненормально – не понимать такой простой вещи? Если в России у тебя нет своей квартиры – то ты в порядке только, пока не заболеешь серьёзно. Пока не состаришься. Пока не родишь ребёнка. То есть, пока ты можешь работать.

Неужели это кому-то не очевидно?

Постоянно слышу про америки и европы, в которых счастливые и свободные пенсионеры снимают жильё и путешествуют. А наши, мол, все хотят своё. Но у нас, абсолютно точно, если бабулька (к примеру) без жилья, то либо дети спасут её, либо… я не знаю… Наш климат не Калифорния, в коробке не выживешь.

В нашей стране своё жильё не роскошь, а единственный шанс не сдохнуть сразу же, потеряв способность работать».

С другой стороны: а потянешь ли ты ипотеку, взятую лет на 25, тоже «потеряв способность работать»? Да, есть страховка в пользу банка по риску «утрата трудоспособности» но много ли заёмщиков её оформляют на старте, ведь она сильно повышает первоначальный взнос? Да и случаев, когда страховщики откровенно «кидали», выставив невыполнимые условия в договоре, тоже вагон с телегой в России.

Так вот, вопрос ребром про жильё: снимать или покупать?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Ученые узнали, как ускорить разработку безопасных аккумуляторов для электромобилей

05.06 / Мнение: Протухшая азиатчина

05.06 / На даче Чубайса при обыске нашли 300 тысяч гнущихся планшетных ПК

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: К нему не зарастет, народная тропа…

05.06 / Тля, медведка и клопы: как распознать и победить садовых вредителей

05.06 / Мнение: Является ли бедность пороком?

05.06 / В Перми приступили к испытаниям нетоксичных обезболивающих

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Семьи мигрантов топтавших георгиевский флаг уехали из России

05.06 / Ученые впервые увидели, как черви совершают коллективный побег в дикой природе

05.06 / Советник президента Монголии: улус Джучи юридически существует

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика