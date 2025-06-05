 

Советник президента Монголии: улус Джучи юридически существует

05.06.2025, 17:33, Разное
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Советник президента Монголии по делам взыскания иностранной задолженности Курулэйсэйдин Халсудкуруллах в интервью журналистам канала «Монголия-1» заявил, что с точки зрения международного права улус Джучи, более известный в российской историографии как Золотая Орда, никогда не прекращал своего существования и всё ещё остаётся зависимой территорией Монголии.

Советник пояснил, что вопрос о существовании Золотой Орды в XXI веке лежит в сугубо юридической плоскости, что, однако, не отменяет силы всех договоров, заключённых с этим государством другими странами. В частности, отношения Рязанской, Киевской, Московской, Владимирской и ряда других областей с улусом Джучи никогда не были юридически расторгнуты.

Курулэйсэйдин Халсудкуруллах подчеркнул, что это не означает, что правительство Монголии немедленно выступает с требованиями возврата долга со всеми процентами к властям России и Украины, поскольку «вопрос нельзя рассматривать вне контекста отношений с этими странами».

– Мы же с вами юристы? Нет документа, в котором было бы сказано, что улус Джучи прекратил существование или вышел из повиновения Монголии, – сказал Курулэйсэйдин Халсудкуруллах. – Следовательно, он существует наравне с СССР, Римской империей и другими государствами, распад которых был незаконен с точки зрения их собственного законодательства. Другое дело, что тёплые отношения с Россией удерживают нас от немедленного взыскания всей задолженности по дани русских княжеств. Однако мы никогда не прекращали расчёт величины этого долга, который на настоящий момент примерно в 6 раз превышает госдолг США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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