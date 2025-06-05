ВСУ сообщили об уничтожении установки “Искандер”, предположительно направленной на Киев

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал сообщение о поражении пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер” в российской Брянской области: как отмечает Радио Свобода, это первое такое сообщение с начала войны.

В соответствии с пресс-релизом Генштаба ВСУ, был нанесен ракетный удар по району размещения подразделения 26-й ракетной бригады российских войск в районе города Клинцы Брянской области. Утверждается, что украинские военные предотвратили удар по одному из украинских населенных пунктов, вероятно по Киеву.

В соответствии с сообщением, одна ракетная пусковая установка сдетонировала, еще две в результате, по всей видимости, были повреждены. Жертв среди гражданского населения нет.