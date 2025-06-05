 

Мнение «аналитика»: О младшем партнёре… А кто здесь старший на самом деле?

05.06.2025, 16:40, Разное
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Российский секретарь Совбеза Сергей Шойгу опять с визитом в КНДР. Конкретные договорённости не разглашаются. Но лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи заверил, что Пхеньян и впредь будет «безусловно поддерживать» Россию в ситуации вокруг Украины и «в других вопросах».

Всё гладко, но…

Одна примечательная деталь.

Вот фото встречи чуть покрупнее.

Хотите — не хотите, а напоминает вот это.

И кто здесь главный, спрашивается?

Вот только не надо про «четырёх переводчиков» с корейского, ладно?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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