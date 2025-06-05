Мнение: Судьба ректора Казанского университета

Без малого 11 лет, с апреля 2010 года Ильшат Гафуров работал ректором Казанского университета. До этого назначения он 12 лет трудился главой администрации Елабуги и Елабужского района Татарстана.

На этих должностях работал хорошо, на совесть. Его наградили орденом Дружбы и высшим орденом Татарстана «Дуслык».

Но 21 декабря 2021 года жизнь Ильшата Гафурова пошла под откос. В этот день в Казани оперативники, прибывшие из центрального аппарата ФСБ, задержали ректора и увезли его в Москву.

28 мая 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Гафурова к 22 годам лишения свободы, признав доказанным, что именно он «заказал» убийство бизнесмена Айдара Исрафилова, которого расстреляли в Москве 29 августа 1999 года.

Суд признал Гафурова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 33, п.л. «ж, 3» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Пункты Ж и З части 2 ст.105 УК – это убийство совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой, а так же убийство, совершенное по найму. За которые уголовный кодекс предусматривает суровое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы. И по таким преступлениям в соответствии с ч. 4 ст. 78 УК право применять или нет срок давности предоставлено суду.

Еще 27 июня 2013 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации вынес Постановление, в котором разъяснил порядок применения нормы истечения срока давности: «Освобождение от уголовной ответственности за такие преступления является правом, а не обязанностью суда».

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Сайт «Судового журнала»

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