Брак повысил шансы выжить при раке кишечника

Результаты нового исследования о позитивном влиянии брака на исход болезни у людей со злокачественными опухолями кишечника представили на ежегодной встрече Американского общества клинической онкологии (2025 ASCO Annual Meeting). Мероприятие проходило в Чикаго (США) с 30 мая по 3 июня 2025 года.

Группа медиков из онкологического центра Fox Chase Cancer Center, Университета Джорджа Вашингтона и еще нескольких исследовательских организаций США проанализировала сведения о пациентах из базы данных SEER Национального института раковых заболеваний. В выборку включили людей с диагнозом «колоректальный рак», поставленным с 2000 по 2021 годы.

В зависимости от семейного положения пациентов разделили на женатых, холостых и расставшихся, разведенных или вдовых. По каждой из трех групп рассчитали коэффициент выживаемости, охватив периоды с 2000-го по 2010 год и с 2011-го по 2021 год. Также исследователи рассмотрели тяжесть заболеваний.

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Анализ выявил рост выживаемости с 2000 по 2010 и с 2011 по 2021 годы во всех группах. Медики объяснили тенденцию современными достижениями в терапии онкопатологий и улучшением скрининга.

При этом наивысший коэффициент выживаемости наблюдался среди людей в браке: в рассмотренные периоды он в среднем достигал 61,2% и 63,1%. Для сравнения, у холостых показатели составили 51,1% и 54,5%, а у расставшихся, разведенных или вдовых, — 43,8% и 45,7%, соответственно.

«В клинической практике мы видим, что имеющие партнеров пациенты лучше соблюдают режим лечения, регулярнее посещают врача и чаще сообщают о побочных эффектах, что в совокупности и определяет исход», — прокомментировали исследователи.

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Кроме того, медики обнаружили, что у семейных людей чаще, чем у пациентов из двух других групп, диагностировали менее тяжелые локализованные формы колоректального рака на более ранних стадиях.

«Исследование показало, что люди, которые живут сами по себе, страдают вдвойне: как правило, им ставят диагноз на поздних стадиях, и результаты лечения у них хуже», — заявила ведущий автор работы онколог Намрата Виджайвергия (Namrata Vijayvergia) из Fox Chase Cancer Center.

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Представленные результаты подчеркнули важность учета онкологами семейного положения пациентов. Авторы новой работы призвали скорректировать программы скрининга и диагностики для более скрупулезного подхода к одиноким.

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