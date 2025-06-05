 

Американские ястребы научились охотиться при помощи городских светофоров

05.06.2025, 12:20, Разное
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Необычное поведение ястребов-перепелятников было замечено в городке Уэст-Ориндж. Местные птицы разработали уникальную стратегию охоты, используя звуковые сигналы пешеходных переходов и автомобилей для маскировки своих действий. Первым эту удивительную тактику заметил зоолог Владимир Динец. Осенним утром, остановившись на светофоре по дороге в школу, он наблюдал, как молодой ястреб совершал точные атаки на мелких птиц. Очень скоро ученый понял закономерность: хищник начинал атаку в момент звукового сигнала, разрешающего пешеходам переход.

«Ястреб вылетал из-за дерева, низко пролетал вдоль тротуара, скрываясь за стоящими машинами, затем резко поворачивал и атаковал добычу возле домов», — говорит Динец в статье для Frontiers in Ethology. Оказалось, что птица охотилась на воробьев и голубей, которых привлекали остатки еды от семейного ужина во дворе одного из домов. Ястребы-перепелятники — искусные охотники, способные к резким маневрам и быстрому ускорению. В естественной среде они используют лес в качестве укрытия для внезапных атак. Однако городской хищник адаптировал эту стратегию к урбанистическим условиям, заменив деревья на автомобили.

Для такой охоты нужны выдающиеся когнитивные способности, дающие умение предвидеть поведение добычи, планировать маршрут и отлично ориентироваться в пространстве. Наблюдения показали четкую закономерность: ястреб-новатор появлялся только в будни, когда работал светофор, и отсутствовал в выходные или дождливые дни, когда люди не выходили обедать во дворе. Звуковой сигнал пешеходного перехода служил для хищника своеобразным таймером, указывающим оптимальное время для атаки — когда скопление машин создавало достаточное укрытие. Ученый несколько раз видел успешные атаки: однажды птица улетела с воробьем в когтях, в другой раз была замечена за поеданием голубя.Источник &#8212 Frontiers in Ethology.




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