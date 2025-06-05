Генштаб ВСУ – перехвачены 74 из 103 российских БПЛА. Минобороны РФ – сбит 31 украинский БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 5 июня 2025 года российские военные выпустили по Украине 103 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 74 беспилотника, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в 16 локациях в Черниговской, Харьковской и Одесской областях.

В городе Прилуки Черниговской области Украины в результате атаки с применением БПЛА-камикадзе погибли пять человек, в их числе годовалый мальчик, его мать и бабушки, ранения разной степени тяжести получили восемь человек, сообщает генеральная прокуратура Украины. Уничтожены и повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, а также автомобили.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 5 июня до утра 5 июня на территории Российской Федерации был перехвачен 31 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Курской, Белгородской областей, над Московским регионом и Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.