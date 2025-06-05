Мнение: Почему можно закрыть IKEA, но нельзя закрывать табачную фабрику

Я ранее указывал, что иностранный бизнес пытался сломать экономику России, остановив производство в 2022 году, что это откровенно враждебное действие, и что такой бизнес можно наказывать жестоко, вплоть до прямой национализации. На бизнес-климат это не повлияет никак. Проведу аналогию: репутация ресторана не пострадает, если официанты намнут бока диверсанту, пойманного за попыткой поджечь занавески в коридоре. Скажу больше, посетители даже помогут персоналу учинить возмездие, так как это, во-первых, справедливо, а во-вторых, пожар в ресторане мог бы стать серьёзнейшей проблемой в том числе и для посетителей.

Читатели спрашивают, применима ли такая логика, например, к производству алкоголя и сигарет. Ведь если государство принудительно закроет табачную фабрику, условный производитель дверей тоже может подумать, что его это никак не касается, так как двери не вредят людям, если только те сами не засовывают пальцы в непредназначенные для этого места.

Отвечаю. Разница между двумя ситуациями принципиальная. В истории с санкциями правила игры нарушает неверная ИКЕА, причём нарушает грубо. Закрытие мебельного гипермаркета может выглядеть для готтентота безобидным: дескать, ничего особенного, просто закрылись, законом не запрещено. На самом деле, это ровно такое же злодейство, как если бы шведы начали впрыскивать стрихнин в фрикадельки или ставить следящие устройства в офисную мебель, чтобы снабжать разведывательной информацией наших врагов. Шведы работали в составе огромной команды иностранных вредителей, устроивших блицкриг против нашей экономики. Их план был в том, чтобы экономика России встала, рубль упал до 200-500 рублей за доллар. Дальше, как надеялись на Западе, Россия погрузится в хаос, после чего можно будет завести в Кремль тусовку иноагентов, чтобы те раздербанили Россию на части, а-ля 1991 год. Само собой, всех участников блицкрига, включая ИКЕА, планировалось вознаградить за счёт русских. Как вы знаете, это не конспирология, так как наши враги свои планы озвучивали открыто — на уровне Джозефа Байдена и прочих глав государств.

Так вот, в истории с санкциями правила игры грубейшим образом нарушила неверная ИКЕА. В истории с внезапным закрытием табачной фабрики правила игры нарушило бы уже государство. В самом деле, фабрика спокойно работает, выпускает сигареты, платит налоги, соблюдает трудовой кодекс. Участвовать в войне против России даже не думает. Рассчитывает спокойно работать ещё много лет. И тут внезапно фабрику грабят. Собственность, стоящую миллиарды рублей, государство по своей прихоти уничтожает одним днём…

Продолжим аналогию с рестораном. Допустим, вы пришли вечером в ресторан для курящих, где можно и всегда было можно курить. Помогли даме снять шубу в гардеробе, сели за столик, сделали большой заказ: первое, второе, десерт и бутылку дорогого вина. Попросили у официанта пепельницу, закурили. Через 5 минут к вам подходит управляющий:

— Покиньте заведение, пожалуйста, мы решили, что начиная с 19:15 сегодняшнего дня в нашем ресторане нельзя курить. И вот вам на посошок счёт на 8 тысяч рублей, пожалуйста, оплатите. Нам жаль, что вы не успели насладиться нашей кухней, но вы сами понимаете: курение вредит здоровью.

Так поступают только варвары. Надо предупреждать посетителей заранее — желательно, ещё за пару месяцев выставить табличку «с 01 июня в нашем ресторане нельзя будет курить». Потом, когда наступит дата запрета, надо внятно написать на входе: «только для некурящих». Когда зайдёт старый клиент, следует сказать ему, что формат ресторана немного изменился, курить в залах больше нельзя. Наконец, если уж совсем форс-мажор — приехал Папа Римский и потребовал убрать курящих — так компенсируйте тогда старому клиенту неудобства. Закажите клиенту бесплатное такси до соседнего ресторана и попросите клиента поужинать там за ваш счёт.

Если мы говорим про табачную фабрику, честная игра со стороны властей должна быть такой же. Предупредить о новом запрете заранее, за 10 лет, чтобы фабрика успела окупиться. Если по каким-то причинам (каких на самом деле почти никогда не бывает), фабрику надо закрыть немедленно, то компенсировать владельцам убытки.

Конечно, когда у тебя в руках молоток, все предметы вокруг кажутся гвоздями. Поэтому на практике государство легко может табачную фабрику придушить немедленно — вот как у нас Госдума плюс Минфин сделали с мелким ювелирным бизнесом в 2023 году. Однако после неспровоцированного закрытия табачной фабрики деловое сообщество серьёзно напряжётся. Если одной фабрикой репрессии и ограничатся, ущерб деловому климату будет умеренным — к сожалению, каждое государство на нашей грешной планете ведёт себя иногда по-скотски. Если же государство начнёт сжигать чужие бизнесы регулярно, экономика получит два критических ранения.

Во-первых, ограбление слабого сильным — поступок подлый. С государством, которое позволяет себе грабить бизнесменов, никаких дел не хочется иметь на эмоциональном уровне (а хочется перевести капиталы в другую страну, чтобы там уже спокойно жить). С таким настроением люди и вести себя будут соответственно: «после нас — хоть потоп, нам с Лазурного Берега на эту страну будет наплевать».

Во-вторых, в условиях часто меняющихся правил игры нет смысла запускать проекты с большим сроком окупаемости. Вложить деньги в завод по производству высокопрочных подшипников, который окупится только через 10 лет? Слишком опасно: за это время депутаты поднимут налоги или отменят пошлины, после чего завод станет убыточным, и все инвестиции сгорят. Вложить деньги в подпольный завод по производству палёного спирта? Совсем другое дело! Риски у подпольного завода ниже, чем у легального бизнеса, так как государство не может запретить то, что и так уже запрещено. А доходность — гораздо выше, окупится за пару лет.

Таким вот нехитрым образом наивная забота о здоровье граждан оборачивается прямо противоположным: выкармливанием прослойки циничных временщиков, которые готовы делать деньги на каком угодно криминале — в том числе и значительно более вредных для общества занятиях, нежели курение табака.

Собственно, если вы посмотрите на бедные страны, вы обнаружите, что там местный бизнес предпочитает заниматься тем, что приносит быстрый доход, причём зачастую в полулегальном или нелегальном формате. Сложного бизнеса, типа каких-нибудь старых мастерских, которые точат продвинутые детали для самолётов, в таких странах почти нет: не выживает. А крупный бизнес в бедных странах часто принадлежит иностранцам — вот тем самым, с условного Лазурного Берега, где временщики рассчитывают выйти на пенсию. У иностранцев хорошая «крыша», поэтому они могут подкупить власти, чтобы те обеспечили им освобождение от налогов и защиту от изменений в законодательстве.