Резкий рост цен на ткани заставил школьниц сильно укоротить выпускные платья

По сведениям Росстата, платье российской выпускницы 2025 года будет в среднем на 236,82 мм короче, чем в прошлом году. Эксперты связывают это со всплеском «текстильной инфляции», отмеченным в конце апреля.

Информация о длине выпускных платьев содержится в Федеральном статистическом наблюдении «Индивидуальный пошив текстильных изделий гражданского назначения». Согласно данным майских статотчётов швейных предприятий, средняя длина платья выпускницы составила 843,24 мм. В аналогичный период прошлого года этот показатель был 1080,06 мм. Помимо абсолютного сокращения расхода ткани на единицу продукции, сократился и удельный расход за счёт элементов отделки и более плотного прилегания платья к телу.

– Желание выпускниц сэкономить очень заметно. Если в прошлом году у большинства платье прикрывало колено, то теперь многие согласны не прикрывать даже паховую складку, только чтобы купить поменьше материала. Девочки экономят каждый рубль, – поделилась своими впечатлениями мастер одного из ателье.

«Экономические оптимисты» связывают укорочение платьев с веяниями моды. Однако данные за апрель, полученные до подъёма цен на текстиль, почти не отличаются от прошлогодних. В аналогичный период 2024-го среднее платье было даже короче – почти на миллиметр. Педагоги опасаются, что в будущем году выпускницам не хватит денег даже на набедренные повязки.

По последним сведениям, в пяти регионах России местные органы Министерства просвещения разрешили юношам явиться на выпускные вечера в шортах. Однако точные данные об этом появятся только в июле.

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