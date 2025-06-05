UN Watch: спецдокладчик ООН Альбанезе призналась, что не является юристом

Правозащитная организация UN Watch

обращает внимание на интервью, которое дала изданию Vanity Fair специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях Совета по правам человека ООН Франческа Альбанезе. В нем она признается, что не является юристом.

UN Watch отмечает, что международная чиновница неоднократно называла себя юристом. На ее официальной странице на сайте ООН она названа “журналистом-международником”.

Поступая на работу в ООН в 2021 году, Альбанезе сообщила, что является юристом, специализирующимся в области прав человека, и что для нее, как для юриста и для женщины, работа в ООН станет большой честью. При этом документ отмечает, что предоставление ложных данных может стать основанием для увольнения.

“Это еще один пример пренебрежительного отношения Альбаназе к фактам и истине. Мы призываем Совет по правам человека ООН удалить не соответствующую правде информацию и начать расследование действий чиновницы”, – пишет UN Watch.

Отметим, что Альбанезе известна своей антисемитской и антиизраильской позицией. В частности, она обвиняет Израиль в геноциде и требует ввести санкции. Согласно сообщениям СМИ, она также совершала международные поездки на деньги лоббистов, связанных с террористической группировкой ХАМАС.