 

UN Watch: спецдокладчик ООН Альбанезе призналась, что не является юристом

05.06.2025, 11:00, Новости дня
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Правозащитная организация UN Watch

обращает внимание на интервью, которое дала изданию Vanity Fair специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях Совета по правам человека ООН Франческа Альбанезе. В нем она признается, что не является юристом.

UN Watch отмечает, что международная чиновница неоднократно называла себя юристом. На ее официальной странице на сайте ООН она названа “журналистом-международником”.

Поступая на работу в ООН в 2021 году, Альбанезе сообщила, что является юристом, специализирующимся в области прав человека, и что для нее, как для юриста и для женщины, работа в ООН станет большой честью. При этом документ отмечает, что предоставление ложных данных может стать основанием для увольнения.

“Это еще один пример пренебрежительного отношения Альбаназе к фактам и истине. Мы призываем Совет по правам человека ООН удалить не соответствующую правде информацию и начать расследование действий чиновницы”, – пишет UN Watch.

Отметим, что Альбанезе известна своей антисемитской и антиизраильской позицией. В частности, она обвиняет Израиль в геноциде и требует ввести санкции. Согласно сообщениям СМИ, она также совершала международные поездки на деньги лоббистов, связанных с террористической группировкой ХАМАС.




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