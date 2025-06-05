Телефонный разговор Путина и Трампа – “Россия обязана дать ответ на удар по авиабазам”

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Вторая за последние недели беседа американского и российского лидера продолжалась 75 минут и была посвящена войне в Украине.

“Мы обсудили украинский удар по российским самолетам, другие удары, наносимые сторонами. Разговор был хорошим, но не из тех, что ведут к немедленному миру”, – написал Трамп в Truth Social. По словам Трампа, Путин сообщил ему, что РФ обязана дать ответ на украинский удар по авиационным базам.

“Обсуждение коснулось также Ирана. Там время стремительно заканчивается. Я заявил президенту Путину: нельзя допустить, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном, чтобы скорее довести дело до конца”, – отметил Трамп.

“Основной темой телефонного разговора 4 июня между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стали террористические атаки против гражданского населения со стороны Украины и итоги состоявшегося второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле”, – рассказал советник российского президента Юрий Ушаков.

По словам чиновника, Путин признал полезными российско-украинские переговоры в Стамбуле, однако добавил, что меморандумы, которыми обменялись стороны, не обсуждались. Ушаков подчеркнул: по словам Трампа, Украина не известила американцев об ударе по военным аэродромам.