Windows Notepad теперь может написать текст за вас с помощью ИИ

Microsoft продолжает модернизацию базовых приложений Windows, добавляя в них возможности генеративного искусственного интеллекта. В рамках последних тестовых обновлений компания представила новые ИИ-функции в «Блокноте», Paint и даже инструменте «Ножницы».

Итак, обновленная версия текстового редактора получила функцию «Переписать», позволяющую качественно перефразировать существующий текст и инструмент «Обобщить», обеспечивающий создание его краткого резюме. Кроме того, пользователи смогут сгенерировать новый текст по заданным параметрам, задействовав функцию «Написать». Для использования этих возможностей потребуется учетная запись Microsoft и ежемесячные ИИ-кредиты.

Графический редактор Paint теперь включает генератор стикеров на основе ИИ, интеллектуальное выделение объектов и новый экран приветствия с описанием функций. Инструмент для создания скриншотов «Ножницы» в улучшенном варианте получил пипетку для определения цветовых кодов (HEX, RGB, HSL) и функцию «Идеальный снимок» для автоматического кадрирования. Особенность «Идеального снимка» в использовании локальных вычислительных ресурсов на ПК с Copilot+, что исключает необходимость в облачных ИИ-кредитах.

Новые функции в настоящее время тестируются в каналах Dev и Canary. Их стабильные версии могут появиться для всех пользователей в течение ближайших месяцев. Microsoft подчеркивает, что все ИИ-функции можно будет отключить в настройках приложений.Источник — Microsoft