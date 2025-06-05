 

В Вологоде открыли памятник «Филимонов-победитель зелёного змия»

05.06.2025, 9:33, Разное
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На площади имени Сталина (бывшая Центральная) Вологды состоялась торжественная церемония освящения монумента губернатору Георгию Филимонову.

Памятник был создан в честь победы главы Вологодчины на «зелёным змием» — за последний год в области закрыли больше половины алкомаркетов, а продажи спиртного снизились на треть.

– Я благодарен гражданам за высокую оценку моей деятельности, но право, не стоило. Однако это реальная оценка нашей работы, люди ценят, что власть избавляет их от искушения, – написал Филимонов в своём Telegram-канале.

С инициативой отлить в бронзе памятник губернатору выступило руководство общественной организации «Русская соборность». Активисты провели сбор средств и сами разработали макет памятника – скульптура изображает главу Вологодчины в образе Георгия Победоносца, который пронзает копьём змею зелёного цвета.

– Мы убеждены, что народ должен ставить начальству прижизненные памятники, ибо этим простые люди воздают власти должное, – сказал глава «Русской соборности» Николай Шустов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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