 

Указ Трампа: гражданам 12 стран запрещен въезд в США

05.06.2025, 5:35, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезде в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ограничениям на въезд для граждан еще семи государств. Указ ступает в силу в ночь на 9 июня 2025 года, пишет Белый дом.

Полный запрет вводится в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи.

Ограничения на въезд будут введены в отношении граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. Ограничения будут действовать в отношении определенных типов виз для каждой из этих стран.

Выданные до вступления в силу этого указа визы продолжат действовать.




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