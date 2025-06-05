Мнение «аналитика»: О большом размене… К чему привёл новый разговор Путина с Трампом?

Владимир #Путин и Дональд #Трамп провели вторую за месяц «очень хорошую» беседу. Которая, однако, по словам американского президента, «не приведёт к немедленному миру». Но его это, похоже, уже не так сильно волнует, как прежде.

Потому что у нового разговора был весьма драматичный контекст. И это далеко не только украинские теракты на мостах и диверсии на аэродромах.

Иран объявил, что ему «удалось создать полный ядерный топливный цикл». Официально. «Сегодня мы способны производить ядерное топливо, начиная с шахты и заканчивая электростанцией. Число стран в мире, достигших полного ядерного топливного цикла, пожалуй, меньше, чем количество пальцев на двух руках человека. Иранская молодёжь и учёные добились этого», — заявил в Х верховный лидер Ирана Хаменеи.

Вот поэтому второй, а скорее всего первой темой в разговоре президентов РФ и #США была «ядерная сделка». Именно ей отведено больше всего места в комментарии Дональда Трампа, который он выпустил в своей соцсети сразу по окончании телефонного звонка. При этом, по версии как американской, так и российской стороны, «Владимир Путин выразил готовность помочь в [её] скорейшем завершении», соответствующим образом поработав с иранской стороной.

Что же касается украинской атаки на авиационный компонент российской «ядерной триады», то американский лидер сам сообщил, что «#Россия ответит». По сути, это означает молчаливое согласие на любой ответ, кроме, быть может, ядерного. При этом есть ещё два момента:

— Кит Келлог, спецпосланник президента США по Украине, аккуратно осудил украинские удары, подчеркнув, что они «ведут к эскалации»;

— Линдси Грэм, самый «ястребиный» сенатор США, отозвал свой законопроект о санкциях против России «на доработку», что заметно отдаляет его принятие.

Похоже, очередная украинская «перемога» начинает плавно перерастать в «зраду»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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