 

США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

04.06.2025, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В среду, 4 июня, США наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газы.

Резолюцию, содержавшую требование “немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, соблюдаемого всеми сторонами”, поддержали представители оставшихся 14 стран.

Издание Al-Monitor https://www.al-monitor.com/originals/2025/06/us-vetoes-un-resolution-demanding-gaza-ceasefire отмечает, что при Байдене США неоднократно использовали свое право вето в СБ ООН, чтобы защитить Израиль от резолюций, призывающих прекратить боевые действия в Газе. С начала войны СБ ООН были приняты две резолюции о прекращении огня, при голосовании которых США или воздержались или проголосовали “за”.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Докеры марсельского порта отказались грузить военное оборудование для Израиля

04.06 / CSIS – российские потери в Украине приблизились к миллиону военнослужащих

04.06 / Опрос Pew Research Center – хорошо к Израилю относятся только в двух из 24 стран

04.06 / На президентских выборах в Южной Корее победил представитель оппозиции

04.06 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1197-й день войны

04.06 / В Кельне обнаружены авиабомбы времен Второй Мировой войны, проведена массовая эвакуация

04.06 / Потерянная собака вернулась домой, преодолев 160 километров

04.06 / Избраны новые члены Совета безопасности ООН, среди них впервые – Латвия

04.06 / Возобновлены поиски Мадлен Маккан, пропавшей в Португалии в трехлетнем возрасте 18 лет назад

04.06 / Путин присвоил звание героя труда РФ антисемиту Проханову, автору книги “ХАМАС – хвала героям”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика