Рупор кремлевской пропаганды: Частные военные компании: США в Ираке, Франция и Вагнер

Интересное интервью французского отставника об американских, французских и российских ЧВК.

Текст от мая 2023 года.

Частные военные компании: США в Ираке, Франция и Wagner.

Полковник (в отставке) Пер де Юнг — бывший командующий 3-го полка морской пехоты, адъютант двух президентов Франции и основатель Института Темии — THEMIIS (прим. пер.: независимая французская компания, основанная в 2015 году, которая оказывает государствам и учреждениям услуги в области безопасности, обороны и развития). Кроме того, он отвечает за учебный курс, посвященный компаниям по предоставлению услуг безопасности и обороны (прим. пер.: во во французском языке привычна аббревиатура ESSD для обозначения таких компаний, куда попадают и привычные нам ЧВК), читаемый в рамках магистерской программы «Геополитика и международная безопасность» в Католическом институте Парижа (ICP). Пер де Юнг накануне интервью опубликовал книгу « Agir entre les lignes» («Действовать между строк») , выпущенная издательством Mareuil, а также является автором книги « Vous n'oublierez rien, colonel» ("Вы ничего не забудете, полковник")(Editions Tallandier, 2017). Поль Мюнье — магистрант кафедры «Геополитики и международных отношений» в Католическом институте Парижа.

Поль Мюнье (интервьюер): Для начала расскажите, исходя из вашего опыта, каковы существуют предвзятые представления о частных военных компаниях в то время, когда группа Вагнера оказалась в центре внимания во всем мире?

Пер де Юнг (П. Й.): Частные военные компании (прим. перев.: SMP — ЧВК), которые во Франции называются ESSD (прим. пер.: так во Франции называют компании по предоставлению услуг безопасности и обороны, поэтому далее по тексту в контексте французских компаний будет использоваться именно эта аббревиатура), официально имеют сравнительно недавнюю историю, но их деятельность гораздо старше. Конкретно, мы очень часто приравниваем ЧВК к наемникам, но это не имеет никакого отношения к делу; мы здесь говорим о двух совершенно разных историях . Очевидно, что они имеют общую основу, поскольку связаны с конфликтами и военной сферой. Но им противостоят разные способы действия. К тому же, с 1977 года наемники были криминализированы (прим. перев.: в России статья 359 УК РФ "Наемничество" была выделена как отдельный вид правонарушения только в 1996 г.). Очевидно, что это не относится к ESSD, роль которых ограничена законом от апреля 2003 года, запрещающим наемничество во Франции. Это два совершенно разных мира.

ЧВК и ESSD пережили значительный рост, особенно с 2003 года, с приходом американцев в Ирак. Однако следует отметить, что Вашингтон всегда пользовался услугами субподрядных компаний. От Холодной войны до конфликтов на Ближнем Востоке и войны во Вьетнаме ЧВК действовали по всему миру. Одной из первых заметных операций стало использование авиакомпании Air America , созданной в 1946 году. Принадлежавшая ЦРУ, эта компания обеспечивала воздушную поддержку и транспорт для Чан Кайши в его войне против Мао Цзэдуна. После прихода Мао к власти в 1949 году авиакомпания Air America была постепенно «переработана» во время войны во Вьетнаме. Таким образом, в период с 1945 по 1975 год американцы экспериментировали с возможностью использования формы субподряда с привлечением необходимой внешней экспертизы через Air America .

«Структура» Вагнера является формой развития российской внешней политики; это не совсем ЧВК. В зависимости от российского государства, наемнические группы используются скорее как дополнительная форма, как в Сирии или Ливии, или как силы первой линии, как на Украине .

П. М.: ЧВК и ESSD не очень хорошо известны; В своей книге Вы подробно описываете различные сферы их деятельности. Что становится причиной обращения к услугам этих компаний?

П. де Й.: С 2000-х годов бюджеты всех армий мира, и особенно европейских, резко сократились. Иногда до 30%, как во Франции или США. Солдат стал редкостью и, следовательно, дорогим, что открыло перед ESSD и ЧВК периферийные и «вспомогательные» виды деятельности. Это наблюдение сделали Дик Чейни, а затем Дональд Г. Рамсфелд, два последующих министра обороны США. Это и послужило началом подъема частных структур.

Однако у каждой армии свои традиции, свои способы действий; не существует предопределенной и идеальной модели. В ESSD персонал очень часто набирается из покинувших армию. Поэтому они хорошо обучены. Наблюдаемая сегодня безработица среди отставных военных кадров является скорее результатом догмы «отработанный материал», а не логики, основанной на сомнении в их способностях. Навыки определенно есть и их можно использовать.

За исключением активных боевых действий, включающих использование оружия, которое должно оставаться в рамках самообороны, ЧВК и ESSD могут выполнять все возможные миссии , особенно все, что является периферийным, а именно: обеспечение безопасности, охрана, сопровождение конвоев, медицинское обслуживание или даже то, что называется поддержанием в рабочем состоянии (MCO) оборудования (об этом подробнее можно прочесть здесь). Очевидно, что возможности сотрудников ESSD позволяют им проводить все виды обучений. Кроме того, ESSD оказываются незаменимыми как в операциях по борьбе с морским пиратством, так и в вопросах киберзащиты. Сфера занятости очень широка. Таким образом, эти частные структуры могут компенсировать недостатки армии, находящейся в процессе постоянной реструктуризации.

ПМ: После Холодной войны, в контексте безопасности, отмеченном асимметричной борьбой, в какой степени война в Ираке открыла двери на мировой рынок для компаний, предоставляющих военные услуги?

П. де Ж.: С 1940-х годов Соединенные Штаты уже интегрировали использование частных групп в свою систему, в основном по экономическим и техническим причинам. Падение Стены (1989) и распад Варшавского договора (1991) привели к резкому сокращению бюджетов и личного состава во многих армиях мира . Особенно в Соединенных Штатах, где американский бюджет сокращается на 28%. Эти спады приводят к дефициту и потребностям. Дик Чейни, тогдашний министр обороны, объяснил, что солдаты стали редкими и дорогими, и что им приходится посвящать себя выполнению своей боевой задачи. Так возникла идея поручить вспомогательные или периферийные виды деятельности (поддержку, логистику, помощь и т. д.) частным компаниям. Таким образом, Дик Чейни и его преемник Дональд Г. Рамсфелд создали своего рода повторяющуюся доктрину поддержки американских военных. Пиком этого периода стала война в Ираке в 2003 году . Поэтому, когда вмешиваются американцы, американский бюджет оказывается крайне низким, в то время как потребности в Ираке и Афганистане огромны. Понимая, что война может затянуться, и учитывая ограниченный бюджет, они будут компенсировать это, поощряя выход на сцену ESSD. Американцы развивают принцип аутсорсинга до такой степени, что в Ираке на одного подрядчика приходится один боец ​​(под подрядчиком понимается просто человек, имеющий контракт с компанией). Во время этого конфликта почти 90% миссий ЧВК представляли собой вспомогательные миссии, порученные некомбатантам, большинство из которых были иностранцами (прим. пер.: так было, например с сербами и прочими выходцами Югославии).

ПМ: Вы посвящаете большую главу своей книги Пригожину и Вагнеру. Каким образом российская группа Вагнера стала формой служения российской политической власти?

П. де Й.: Если говорить конкретно, Евгений Пригожин — бизнесмен, обладающий предпринимательским складом ума. Вагнер — лишь третья часть «треноги» структур Пригожина. На самом деле у этого российского предпринимателя есть холдинговая компания «Конкорд» , базирующаяся в Санкт-Петербурге. Эта историческая материнская компания генерирует значительные суммы в секторе общественного питания , а значит и во всем, что связано с продуктами питания. Так он понимает необходимость новых проблем.

Как и американцы, Владимир Путин рассматривает возможность строительства сооружений, способных занимать минимальное пространство на земле, американских «легких пружин». В. Путин, бывший сотрудник российской разведки, хорошо понимает логику американского вмешательства, особенно в Ираке. Он считает, что передача периферийных операций на аутсорсинг — хорошая идея.

Пригожин ответил на вопросы Путина об этом минимальном вмешательстве, создав группу Вагнера, которая стала инструментом для «грязной работы ». В 2014 году группа Вагнера вступила в бой на Донбассе и в Крыму, усилив российские разведывательные силы ФСБ и ГРУ. Они становятся поддерживающей силой, и эксперимент Вагнера оказывается успешным. Это немедленно… Впоследствии этот опыт был подкреплен в 2015, 2016 и 2017 годах во время боевых действий в Сирии, где та же самая последовательность действий была повторена с российскими ВВС. Они захватывают сирийские города Пальмиру и Дейр-эз-Зор.

Архитектура Пригожина зиждется на двух других столпах: информационной войне и «захвате наследия», то есть доступе к природным ресурсам. Таким образом, Пригожин привлек ряд компаний, которые должны были усилить и профинансировать роль Вагнера. Эти гражданские компании ведут переговоры с государствами о вознаграждении и занимаются технической деятельностью, связанной с добычей природных ископаемых (минералами, газом, нефтью и т. д.).

Предпринимательская деятельность Пригожина в компании «Конкорд» заслуживает внимания. В конце концов, Вагнер — это лишь видимая часть и флагман «проекта Пригожина», своего рода «лидер потерь» …

ПМ: Франция значительно отстает от других национальных конкурентов на этом рынке. По вашему опыту, с какими трудностями столкнулись французские компании по обеспечению безопасности и обороны (ESSD) в своем развитии, несмотря на приобретенные навыки в наших национальных институтах?

П. де Й.: Во-первых, это вопрос культуры и истории. Во Франции все внешние действия и операции по оказанию влияния основаны на двух столпах: дипломатическом и военном, что всегда сработывало.

В 2003 году американцы ввели в состав сборной нового игрока — ЧВК (прим. пер.: здесь полковник Де Йонг несколько лукавит: американцы активно использовали свои ЧВК и в Югославской войне с 1991 г., тем более Де Йонг сам по догу службы "отрабатывал" в это время в Боснии). Франция этого не сделала по разным причинам. Во-первых, ввиду асимметричного характера операций, в которых участвовала Франция, этот характер не требовал принципиальной потребности во внешнем персонале. Сегодня ситуацию меняют два параметра: во-первых, ослабление французского влияния в Африке, в то время как наша армия была инструментом, предназначенным для этого региона, и, во-вторых, война на Украине. Последнее заставляет нашу армию уплотняться. Мы вступили в переходный период, который обязательно должен учитывать эти два новых параметра.

Однако ESSD столкнулись с государством, а именно с теми структурами, которое я называю «глубинным государством», характеризующимся нежеланием со стороны вооруженных сил, «измученных» с 2000-х годов последовательными реформами, и которое не приветствовало появление какой-либо формы конкуренции. Политическая власть относительно безразлична. Он считает, что существует возможность развития новых малых и средних предприятий, что весьма положительно сказывается на занятости. В любом случае, если должности не будут заняты французами, то это, очевидно, будут иностранные около-ЧВК, как это уже происходит в сфере воздушного транспорта.

ПМ: Речь президента Э. Макрона в Тулоне 9 ноября 2022 года рассматривается как поворотный момент во французской политике в Африке. Какие разработки можно предвидеть для наших ЕССД в этом регионе, где французское влияние подвергается резкой критике? Какую роль они могли бы сыграть?

П. де Й.: В Африке, если говорить конкретно, нам показывают выход , наша военная система в Африке сократится, особенно с точки зрения численности. Мы уже знаем, что в Габоне, Кот-д'Ивуаре и Сенегале эти цифры сократятся вдвое. Африканские государства требуют трансформации французского присутствия и хотят, во имя своего суверенитета, минимального французского присутствия.

Во-вторых, в связи с событиями на Украине часть нашей армии будет направлена ​​на решение вопросов «Великого Востока». Поэтому я рекомендую ЧВК и ESSD поддержать эти движения по уплотнению в Восточной Европе, а также в Африке, где они, очевидно, могут соответствовать спецификациям. Это скромное влияние…

По моему опыту, ESSD вполне могут быть компенсационными структурами с минимальным присутствием, в гражданской одежде и без званий. ESSD не представляет Францию; если государственный заказчик не удовлетворен, он расторгает договор; это не повлияет на двусторонние отношения между Францией и этим африканским государством. Таким образом, привлечение ESSD к участию в боевых действиях имеет множество преимуществ , особенно с учетом того, что эти компании на 95% состоят из бывших военнослужащих, например, в Themiis .

ПМ: Какие, по вашему мнению, ограничения существуют у ЧВК и ESSD, учитывая их уникальные возможности и универсальность с точки зрения миссий и театров военных действий?

Первое — это административное ограничение — ношение оружия . Это очень важная концепция, поскольку в подразделениях специального назначения или малых патрульных группах есть те, кому необходимо носить оружие, и те, кому это не нужно. Например, для проведения обучения или предоставления консультаций нет необходимости носить оружие. Количество миссий, требующих ношения оружия, ограничено. Этот вопрос является центральным для ESSD-SMP. Ношение оружия регламентируется очень строгими правилами.

Второй момент касается вопроса боя. Если взять Вагнера, то эта группа — исключение, и создание «французского Вагнера» немыслимо. ЧВК — очень малоизвестная тема, и мы возвращаемся к теме «мифа о наемниках», упомянутой в начале. Есть одно ограничение, которое нельзя переступить: это тот факт, что ЧВК или ESSD участвуют в бою. ЧВК — это не силы на передовой, а силы поддержки периферийного боя… Вот в чем разница между «Вагнером» и всем остальным. Применение силы разрешено только государственным служащим . По этому поводу не должно быть никаких споров. Во всем мире ЧВК являются инструментом влияния, а не инструментом борьбы.

https://telegra.ph/CHastnye-voennye-kompanii-SSHA-v-Irake-Franciya-i-Wagner-Intervyu-s-Per-de-YUngom-06-03 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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