Мнение: Британцы продолжают грабить наивных русских

В 2003 году Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси». Осторожно предположу, что логика у покупки была примерно следующей:

1. Россия — неподходящая для жизни страна. Во властных культурах сплошной криминал, который, если у тебя испортятся с ним отношения, ограбит тебя по заказу твоего конкурента. Хуже того, в России настойчиво пытаются реставрировать коммунизм — то есть или «отнять и поставить к стенке», или, в лучшем случае, «пересмотреть итоги приватизации». В России надо зарабатывать деньги, сидя на чемоданах, а жить и тратить деньги надо в какой-нибудь другой, в нормальной стране.

2. Русские элиты держат деньги на Западе и контролируются с Запада. Некоторые напрямую, через кураторов из ЦРУ, а другие по библейскому принципу — «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Россия, следовательно, является колонией.

3. Разумному человеку следует укореняться не в колонии, а в метрополии, которая этой колонией владеет. Более конкретно, в Британии, так как империя по-прежнему остаётся самой могущественной страной в мире — в Лондоне сидят лорды и пэры, которые дёргают за ниточки, тайно управляя политиками большей части других стран.

4. Если в России всё бедно, плохо и шатко, то в Британии — полное благорастворение воздухов. Незыблемые традиции, вековые газоны, вышколенные дворецкие и исторические особняки. Что особенно важно, в Британии крепкая система законов и железобетонная защита прав собственности. Лондонский Сити стал финансовым центром планеты не случайно: самые серьёзные люди мира держат свои капиталы в Сити, так как это надёжнее всего.

5. Обычные денежные мешки в Британии уважением не пользуются, их считают выскочками. Однако можно попытаться стать своим в аристократических кругах, если купить причастность к чему-нибудь очень английскому. Например, к главному английскому спорту — футболу. Владелец лучшего футбольного клуба в Британии будет принят в высшем обществе, он получит все необходимые знакомства и всё нужное уважение.

Как итог, Роман Абрамович купил страдающий клуб «Челси» за относительно небольшую сумму, вбил в его усиление огромные деньги и сделал из своих питомцев чемпионов. Клуб, который до Абрамовича не показывал значительных успехов на протяжении полувека, после покупки русским олигархом начал брать один кубок за другим.

Через некоторое время, однако, выяснилось, что картина мира, основываясь на которой русский бизнес жадно скупал активы в Лондоне, была ошибочной. Россия перестала быть колонией уже в 2003 году, когда арестовала ставленника Ротшильда за оптовую скупку депутатов-коммунистов. Несмотря на дружное давление Запада, Путин отказался возвращать иностранцам ту власть, которую они имели при его предшественнике. Запад предпринял ещё несколько попыток перехватить власть в России — в 2008, 2012, 2014, 2022 и 2023 — но все они также провалились.

Коммунисты тем временем ослабли, растеряли постаревший электорат и стали из реальной угрозы скорее партией пенсионеров-вредителей, которые могут местами напакостить России, но не способны уже перевернуть стол, чтобы повторить ради британцев 1917 или 1991 год.

Криминал в России за десятилетия стабильности частично вымер, а частично цивилизовался и отстранился от особенно гнусных дел. Как итог, сейчас Россия — одна из самых комфортных и безопасных стран мира, в том числе и для крупного бизнеса.

Британия, которая увядала уже в 2003, в момент покупки «Челси», за прошедшие два десятилетия окончательно скатилась в комплексный кризис. Сейчас Британия — типичная социалистическая помойка со слабой экономикой, больным обществом и безответственными временщиками у руля.

Разговоры про тайный контроль над миром оказались пустой болтовнёй, а вековые традиции оказались… вековыми традициями лжи. Британцы — настолько талантливые выдумщики, настолько опытные мастера пропаганды, что даже сейчас, в 2025 году, многие до сих пор верят в их сказки. В те самые: про джентльменов, про верховенство права, про уважение к собственности и так далее.

Как итог, в 2022 году Романа Абрамовича, владельца клуба-чемпиона, британцы хладнокровно ограбили. Его заставили продать футбольный клуб, в который он вложил столько денег и сил, а деньги от продажи вынудили направить на один из самых грязных британских проектов, то есть отдать воюющим против России боевикам. Пока что Абрамович пытается сопротивляться — требует, чтобы хотя бы часть денег от продажи его собственности отправили в Россию.

Позавчера власти Британии заявили, что крайне разочарованы строптивостью Абрамовича, который не соглашается на передачу отобранных у него денег боевикам. Они намерены теперь сломать сопротивление Абрамовича через суд (ссылка).

Я искренне сочувствую бедам нашего соотечественника, однако всё же в происходящем есть важные плюсы для России. Какими бы ловкими лжецами ни были британцы, их поступки настолько наглядны, что наше деловое сообщество волей-неволей получает сейчас мощную прививку от англомании.

Судите сами: предприниматель привёз в Британию огромную сумму и потратил её внутри страны, причём не абы на что, а на развитие английского футбольного клуба. Порядочные люди дали бы Абрамовичу титул «сэра» после очередной громкой победы «Челси». Британцы вместо этого Абрамовича цинично ограбили, отобрав у него несколько миллиардов фунтов, и — фирменная английская подлость — пытаются сейчас организовать Абрамовичу проблемы в России, направив отобранные у него деньги боевикам.

Вместо завершения статьи традиционно напомню, что хоть Британия и является преступной страной, из этого не следует, что каждый британец является преступником. В Британии хватает (и всегда хватало) порядочных людей. Что же касается людей непорядочных, то Россия не является мировым жандармом, нам никто не платит за поддержание порядка на этой планете. Если кому-то охота отмахнуться от многократных предостережений Путина и спуститься с чемоданом денег в иностранный притон, чтобы выпить там эля с известными всему миру клофелинщицами… что же, в этом случае, я думаю, наши дипломаты вмешиваться не должны.