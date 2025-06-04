 

Опрос Pew Research Center – хорошо к Израилю относятся только в двух из 24 стран

04.06.2025, 18:40, Новости дня
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Опрос, проведенный весной американским Тhe Pew Research Center в 24 странах, свидетельствует, что большая часть взрослого населения в этих странах негативно относится к Израилю и его премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

В 20 из 24 стран две трети или более взрослых респондентов имеют неблагоприятное мнение об Израиле, в этом списке лидируют: Турция, Индонезия, Нидерланды, Испания, Япония. В эту же группу вошли: Греция, Италия, Германия, Польша, Великобритания, Венгрия, Австралия, Южная Корея, ЮАР, Мексика, Бразилия, Аргентина.

В Индии мнения об Израиле разделились: 34% отзываются о нем положительно и 29% – отрицательно.

Только в двух странах респонденты относятся к Израилю положительно, и обе страны находятся на Африканском континенте. Это Кения и Нигерия.

Исследователи отмечают, что в США с марта 2022 года по март 2025 года доля взрослых, негативно относящихся к Израилю, выросла на 11%.

Исследователи отмечают, что в некоторых странах молодые люди чаще относятся к Израилю негативно, чем пожилые люди. Подобная картина наблюдалась в Австралии, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее и США.

Чаще всего не пылают любовью к Израилю респонденты, придерживающиеся левых взглядов. Наиболее ярко это можно было увидеть в Австралии. В США негативно относятся к Израилю 74% респондентов, придерживающихся либеральных взглядов, и 30% – консервативных.

Также исследователи отмечают крайне низкий уровень доверия к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу. Не менее двух третей взрослых в Австралии, Франции, Германии, Греции, Индонезии, Италии, Японии, Нидерландах, Испании, Швеции и Турции заявляют, что “совсем не доверяют ему”.

Большинство израильтян (около 58%) полагают, что Израиль не пользуется любовью и уважением в мире. Исследователи отмечают, что с прошлого года этот показатель вырос на 9%. При этом израильтяне, придерживающиеся правых взглядов, чаще считают, что Израиль пользуется уважением за рубежом (49%), их мнение разделяют только 24% левых.




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