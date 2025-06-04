Мнение: Как делить деньги в любящей паре

Вчера обсудил на Психостриме актуальнейшую тему (о чем я прежде не догадывался) – о любви и браке, в котором, похоже, наших сограждан более всего волнует один вопрос из множества – денежный. Более всего в вопросах взаимоотношений любой пары наших людей, судя по соцсетям, волнует одно – как делить деньги. КТО ПЛАТИТ?!

Такое ощущение, что все остальное никого особо не волнует, и главное одно. БАБКИ! Меня это удивило, хотя я и сам дважды женат, мне стало интересно поговорить об этом. Вот, вышел разговор, таймкоды там уже есть. Интересное представление о семейной жизни у наших людей, что уж говорить…