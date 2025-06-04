Рупор кремлевской пропаганды: Неизвестные отцы

Автоперо использовалось сотрудниками Белого дома для дублирования подписи Байдена (с) Трамп

Ранее Дональд Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц не имеют юридической силы, так как были подписаны без ведома экс-президента. Автопером были подписаны сотни или даже тысячи указов.

Получается, что США формально управляла группа неизвестных лиц из окружения Байдена. Прямо таки "Неизвестные отцы".

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Источник: Colonel Cassad

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