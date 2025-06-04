 

В «Росатоме» создали детский комплект для трехмерной печати

04.06.2025, 16:20, Разное
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Фото: Атом Медиа

Специалистами подразделения «Аддитивные технологии», относящегося к топливному дивизиону «Росатома», создан набор «3D Креативик», где собрано все необходимое для трехмерной печати. Комплект ориентирован на творческих детей 6-13 лет, увлекающихся конструированием и новыми технологиями.

«3D Креативик» состоит из 3D-принтера, расходного PLA-пластика, набора инструментов для окончательной обработки готовых изделий, более двух десятков готовых трехмерных моделей (животные, игрушки, различные механизмы), необходимого ПО и инструкций. При этом разработчики уверяют, что набор абсолютно безопасен для детей.

Как рассказал Илья Кавелашвили, занимающий пост главы «Аддитивных технологий», представленный «3D Креативик» является одним из важных элементов идеи по непрерывному образованию в области передовых технологий, ориентированной на удовлетворение кадровой недостачи в высокотехнологичных отраслях.

Фото: Атом Медиа

Также топ-менеджер уточнил, что «3D Креативик» является не просто набором с игровым уклоном — он является целым миром, позволяющим развивать воображение, пространственное и творческое мышление, изучать в виде игры перспективные технологии и печатать на самом деле уникальные изделия.

Как ожидают в «Росатоме», этот комплект для 3D-печати позволит освоить аддитивные технологии практически в каждом доме, так как он является хорошей альтернативой компьютерным играм, а также увлечет детей основами высоких технологий и инжиниринга.Источник &#8212 Атом Медиа




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