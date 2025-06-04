 

Канье Вест озвучит аудиоверсии книг Лимонова

04.06.2025, 15:33, Разное
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Американский рэпер Канье Вест опубликовал в соцсети «X» пост, в котором анонсировал выпуск озвученных самим собой книг русского писателя Эдуарда Лимонова. Аудиоверсии книги будут доступны на Amazon начиная с 1 июля, а презентация пройдет в Гарлеме в ходе которого Канье Вест также исполнит свой новый трек HH88.

Сам Канье Вест сообщил, что о произведениях русского писателя узнал от чернокожей фракции Ку-Клус-Клана: во время сьезда организации, на которой присутствовал и сам рэпер. Тогда часть активистов рассказали, что еще в 1970-х годах во время эмиграции Лимонов зарекомендовал себя «настоящим ниггером, готовым поработать руками на благо афроамериканцев». Желание ознакомиться с трудами Лимонова стало ещё больше после просмотра байопика от Netflix.

«Йоу! Прочел книги моего национал-социалистического бро из России, Эдуарда Лимонова. Это настоящий бэнгер, чувак действительно знал, как работать ртом, что ни слово, то пушка. Всего за 14 долларов на Amazon все (кроме евреев) смогут приобрести озвученную мной аудиоверсию книг нашего русского соратника. Жду Вас в Гарлеме, 1 июля, приносите свои факелы, готовимся зажечь!» – написал Канье Вест в соцсети.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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