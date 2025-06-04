Употребление клетчатки снижает риск сердечных заболеваний на 20 процентов

Новое исследование Университета Монаша выявило зависимость между артериальным давлением и работой кишечника по расщеплению клетчатки. Оказалось, что способность полноценно расщеплять данное вещество помогает нормализовать давление и тем самым обеспечивает защиту здоровья сердца. И наоборот – у крайне малой части людей (не более 1%) из-за генетических отклонений данный процесс нарушен, а потому они оказываются в группе риска.

Именно поиск средства для помощи людям с нарушением генома стал причиной исследования. Опасность значительна – согласно статистике, риск сердечных заболеваний для таких пациентов выше на 20 %. И, что самое плохое, увеличение доли клетчатки в рационе никак не помогает справиться с недугом, потому что их организм просто не способен усвоить полезную добавку.

При попадании клетчатки в толстый кишечник в дело вступают особые бактерии, которые выделяют в качестве побочного продукта короткоцепочечные жирные кислоты. От их уровня каким-то – пока не изученным – образом зависит регуляция кровяного давления. Эти выводы сделаны на основе анализа статистики из проекта UK Biobank и подтверждены экспериментально.

Большинству людей ничего не грозит, если только они сознательно не будут снижать потребление клетчатки. Ученые считают это естественной кардиозащитой нашего организма. А для тех, кому не повезло, исследователи ищут способы увеличить содержание искомых кислот искусственным путем, чтобы компенсировать дефект системы пищеварения.Источник — Monash University