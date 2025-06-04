 

Употребление клетчатки снижает риск сердечных заболеваний на 20 процентов

04.06.2025, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новое исследование Университета Монаша выявило зависимость между артериальным давлением и работой кишечника по расщеплению клетчатки. Оказалось, что способность полноценно расщеплять данное вещество помогает нормализовать давление и тем самым обеспечивает защиту здоровья сердца. И наоборот – у крайне малой части людей (не более 1%) из-за генетических отклонений данный процесс нарушен, а потому они оказываются в группе риска.

Именно поиск средства для помощи людям с нарушением генома стал причиной исследования. Опасность значительна – согласно статистике, риск сердечных заболеваний для таких пациентов выше на 20 %. И, что самое плохое, увеличение доли клетчатки в рационе никак не помогает справиться с недугом, потому что их организм просто не способен усвоить полезную добавку.

При попадании клетчатки в толстый кишечник в дело вступают особые бактерии, которые выделяют в качестве побочного продукта короткоцепочечные жирные кислоты. От их уровня каким-то – пока не изученным – образом зависит регуляция кровяного давления. Эти выводы сделаны на основе анализа статистики из проекта UK Biobank и подтверждены экспериментально.

Большинству людей ничего не грозит, если только они сознательно не будут снижать потребление клетчатки. Ученые считают это естественной кардиозащитой нашего организма. А для тех, кому не повезло, исследователи ищут способы увеличить содержание искомых кислот искусственным путем, чтобы компенсировать дефект системы пищеварения.Источник &#8212 Monash University




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Частные военные компании: США в Ираке, Франция и Вагнер

04.06 / Мнение: Британцы продолжают грабить наивных русских

04.06 / Чиновник по ошибке зачитал отказ нейросети в написании речи

04.06 / Какаду научились пить воду из общественных фонтанчиков с поворотной ручкой

04.06 / Мнение: Как делить деньги в любящей паре

04.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Неизвестные отцы

04.06 / «Речь о безопасности граждан»: Басманный суд обязал Mercedes отозвать все автомобили без ручек открывания багажника изнутри

04.06 / Ученые снизили потери света в оптических устройствах в сотни раз

04.06 / В «Росатоме» создали детский комплект для трехмерной печати

04.06 / Физики увеличили срок службы солнечных батарей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика