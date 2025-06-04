В Кельне обнаружены авиабомбы времен Второй Мировой войны, проведена массовая эвакуация

Более 20000 человек пришлось эвакуировать в германском Кельне, чтобы саперы смогли обезвредить две авиационные бомбы, оставшиеся со Второй Мировой войны. Бомбы были сброшены американскими ВВС.

Для обеспечения операции необходимо эвакуировать все население, проживающее в радиусе одного километра, а также магазины, гостиницы, школы, больницу и железнодорожную станцию. Специалисты называют предстоящую операцию самой сложной в послевоенной истории.

Как пишет BBC, масса одной бомбы составляет 10 тонн, а второй – 20 тонн. Однако максимальная нагрузка B-29, самого тяжелого стратегического бомбардировщика Второй Мировой, составляла всего 10 тонн, у союзников не было возможности доставить более тяжелую бомбу.

Неясно, будут ли бомбы обезврежены 4 июня – представители властей обходят дом за домом, чтобы обеспечить полную эвакуацию. В отношении тех, кто откажется подчиниться, власти угрожают применить силу.