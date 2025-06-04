Мнение: Достижения Роскомнадзора. Фейсбук отключили!

Сегодня обнаружил странную вещь: у меня не грузится Фейсбук! Хотя раньше именно ФБ всегда был прекрасно доступен на самых простеньких випиэнах, из тех, на которые больше ничего не открывалось типа Ютуба. Но Фейсбук был доступен!

И вот теперь – удивительное: ФБ не открывается! Это настолько поражает, что даже не особенно возмущаешься. Какой-то сбой Матрицы. Ютуб работает, а Фейсбук – нет. Как это?! Что эти сволочи еще придумали?? Как тяжело жить в государстве, которое каждый день и каждый час неустанно придумывает, как бы тебе нагадить…