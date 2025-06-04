Живые татуировки для зданий преобразят европейские города

Европейский совет по инновациям выделил почти 3 миллиона евро на проект «REMEDY», больше известный как «татуировки для зданий». По предварительным прогнозам за следующие четверть века на территории ЕС будет возведено или отремонтировано 9,4 млрд кв.м. площади в различных видах зданий. С точки зрения ученых и инженеров, это – огромное пространство для проведения экспериментов и внедрения инноваций.

Под «татуировками» подразумеваются масштабные рисунки на зданиях – постоянные, а не заменяемые. Это обусловлено тем, что они в прямом смысле живые. На базовый декоративный слой краски наносится биопленка с микробами, которая настолько тонка, что является почти прозрачной и не закрывает узоры. Однако микробы в ее составе активно выполняют различные полезные функции.

Например, бактерии могут очищать воздух, улавливать определенные газы и частицы. Или уничтожать патогены, которые переносятся по воздуху. Они могут формировать защитное самовосстанавливающееся покрытие для внешней части зданий, затягивая трещины на фасадах. В них даже можно применить биолюминисценцию, немного сэкономив на освещении и украсив города.

На данный момент нет ясности, какой вариант предпочтительнее, и какие именно виды микробов будут применяться для создания таких покрытий. Насущная задача иная – необходимо разработать вариацию строительного 3D-принтера для распыления живой материи — на больших площадях, но предельно аккуратно и точно. Давление в стандартном сопле губительно для микроорганизмов — значит, надо придумать некий новый механизм. Плюс, он должен работать на регулярной основе, так как после создания фасадной татуировки микробов в ее составе надо как-то кормить и при необходимости лечить, восстанавливая популяцию.Источник — Graz University of Technology