 

Потерянная собака вернулась домой, преодолев 160 километров

04.06.2025, 13:10, Новости дня
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Пятилетняя собака по имени Эмбер сбежала в конце апреля, всего через день после прибытия в Лондон из Катара, где ее подобрали на улице. Как сообщил CNN Сэм Коллинз, сооснователь благотворительной организации KS Rescue Angels, 25 апреля Эмбер была передана в опытную приемную семью в районе Нью-Форест на юге Англии. Уже на следующее утро она сбежала из их сада, несмотря на наличие восьмифутового ограждения вокруг участка.

Информация о побеге Эмбер быстро разлетелась по социальным сетям и распространилась по всему региону. Поступали многочисленные сообщения о ее передвижениях, а фотографии и видео, присланные очевидцами, помогли спасателям отслеживать маршрут Эмбер. По словам Коллинза, скорее всего, собака оказалась в прибрежном городе Пул, преодолев около 48 километров. Местные жители сообщали о бездомной собаке в этом районе, но расстояние было слишком большим, чтобы кто-то связал ее с пропавшей Эмбер.

Удивительно, но ей удалось переплыть примерно полтора километра от элитного района Сэндбэнкс до острова Браунси. Этот остров, находящийся под управлением Национального фонда, служит заповедником для дикой природы, и, как правило, собак туда не пускают.

Когда Эмбер вернулась на сушу, история ее невероятного спасения быстро распространилась в соцсетях и в итоге дошла до Коллинза, который узнал ее по характерному шраму на носу. После спасения Эмбер осмотрел ветеринар. Несмотря на потерю веса, в целом ее состояние оказалось удовлетворительным. Сейчас она снова находится в своей приемной семье.

По оценке Коллинза, за все время своих скитаний Эмбер могла преодолеть около 160 километров. Пока что она останется в приемной семье на несколько недель, а затем организация KS Rescue Angels надеется найти для нее постоянный дом.




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