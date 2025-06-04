Мнение: В РФ очередная атака Роскомнадзора на интернет

Сегодня, похоже, в России очередные потуги РКН запретить гражданам интернет – многие впн просто не могут подключиться ни к одной стране (меня впечатлил платный впн АдГвард за 1000 р./мес., который не смог подключиться ни к одной стране), и из-за этого в РФ многие не могут войти… в Фейсбук! Да, вдруг отвалился целый ФБ, хотя уж он всегда был – все 3 года войны – доступен практически с любого vpn!

Черт знает что происходит. У меня другой платный vpn сумел подключиться к Германии, но что удивительно – при vpn, подключенным к Германии, у меня все равно не открывался Фейсбук! Я раньше полагал, что это невозможно – если ты при помощи vpn сумел вырваться за пределы Росфедерации, то потом уж у тебя всё откроется. Оказалось, ни фига. При РАБОТАЮЩЕМ vpn у тебя недоступны не только русские сервисы и даже Яндекс, не открывается ЖЖ, но и ФБ!

Удавка на горле затягивается все сильнее.