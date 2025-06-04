Северокорейские смартфоны каждые 5 минут делают скриншот экрана и отправляют его властям

Издание Daily NK из Сеула, которое специализируется на изучении КНДР, сумело контрабандой заполучить смартфон производства этой страны. Его передали для изучения экспертам BBC, которые обнаружили в устройстве систему открытой цензуры и слежения за пользователями. Сам гаджет интереса не вызывает – это местный клон старых моделей Huawei или Honor.

В последние годы в Северной Корее значительно выросло использование смартфонов, хотя для жителей страны по-прежнему закрыт доступ в глобальный Интернет. Карты памяти и USB-накопители с различным запретным контентом тайком переправляются в КНДР — как признаются многие северокорейские перебежчики, именно свободная информация часто становится для них мотивом бежать из страны.

На изученном устройстве обнаружен детектор текста, который отслеживает определенные термины и выражения, используемые в технологиях культурного влияния. Так, если попытаться набрать словосочетание «Южная Корея», оно автоматически заменится на «марионеточное государство», что соответствует официальной риторике северокорейских властей.

Также в этом смартфоне есть функция создания скриншотов каждые 5 минут. Изображения сохраняются в скрытую папку, к которой у пользователя телефона нет доступа, зато ее могут просматривать правительственные агенты. И тем самым контролировать активность всех, кто использует данный аппарат.Источник — BBC