Избраны новые члены Совета безопасности ООН, среди них впервые – Латвия

Генеральная ассамблея ООН провела секретное голосование, чтобы выбрать пять государств, которым 1 января 2026 года предстоит войти в состав Совета безопасности ООН. Голосование проводилось на безальтернативной основе. В Совбез войдут также Колумбия, Бахрейн, Конго и Либерия.

“Наш исторический опыт позволяет нам лучше понять, проявить эмпатию и наладить партнерство со странами всех регионов. Мы осознаем ценность свободы, хрупкость мира и силу многостороннего подхода в обеспечении этого мира”, – сказала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По словам политика, усилия Латвии будут сосредоточены на достижении справедливого мира в Украине и на облегчении страданий на Ближнем Востоке и в Африке. Браже особенно отметила сектор Газы.

Напомним: в Совете безопасности пять постоянных членов и десять непостоянных, сменяющихся каждые два года. Постоянные члены – США, Россия, Великобритания, Франция и Китай – обладают правом вето.