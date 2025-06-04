Рупор кремлевской пропаганды: Нейронный Чингисхан

Трейлер фильма "Чингисхан", который полностью сделан с помощью нейросетей. Утверждают, что в июне уже будут показывать в кинотеатре.

Снят по поэме Виктора Слипенчука 1964 года (не читал)

Качество – ну такое…

Самой собой, через энное кол-во лет фильмы созданные с помощью нейросетей станут обычным делом. Как картинку и анимацию подтянут.

А там со временем и подгрузка умерших актеров в кино станет более простым делом.

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Источник: Colonel Cassad

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