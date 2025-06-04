 

Рупор кремлевской пропаганды: Нейронный Чингисхан

04.06.2025, 11:30, Разное
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Трейлер фильма "Чингисхан", который полностью сделан с помощью нейросетей. Утверждают, что в июне уже будут показывать в кинотеатре.

Снят по поэме Виктора Слипенчука 1964 года (не читал)
Качество – ну такое…

Самой собой, через энное кол-во лет фильмы созданные с помощью нейросетей станут обычным делом. Как картинку и анимацию подтянут.
А там со временем и подгрузка умерших актеров в кино станет более простым делом.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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