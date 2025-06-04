Путин присвоил звание героя труда РФ антисемиту Проханову, автору книги “ХАМАС – хвала героям”

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ писателю Александру Проханову “за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы”.

В указе Путина, опубликованном 3 июня на официальном интернет-портале правовой информации, сказано: “Присвоить звание Героя труда Российской Федерации Проханову Александру Андреевичу – писателю, главному редактору общества с ограниченной ответственностью “Редакция газеты – еженедельника “Завтра”, город Москва”.

87-летний писатель и публицист Александр Проханов не только является главным редактором российского антисемитского издания “Завтра”, но и последовательно поддерживает террористическую организацию ХАМАС. Так, например, в мае 2021 года он опубликовал в своем блоге на сайте газеты “Завтра” короткую заметку под заголовком “Хамас, победи!” В 2008 году он написал и издал в Москве книгу “ХАМАС – хвала героям”. В 2012-м в эфире радиостанции “Эхо Москвы” он говорил: “Я в Москве представляю ячейку ХАМАС. А теперь я, вот, буду представлять здесь подразделение “Братьев-мусульман”. Имя мое – Ахмад”. В 2017-м Проханов назвал себя “братом ХАМАСа”.