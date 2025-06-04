Рупор кремлевской пропаганды: Пентагон намерен сократить расходы на снимки с коммерческих спутников

Пентагон намерен сократить расходы на снимки с коммерческих спутников

В ближайшее время США сократят расходы на закупку спутниковых снимков земной поверхности у различных коммерческих компаний вроде Maxar (https://russian.rt.com/ussr/news/1445046-vsu-poterya-sputniki-maxar), которые поставляли свою «продукцию» в первую очередь для Пентагона и ряда других государственных подрядчиков. Отраслевые эксперты ожидают, что сокращения могут достичь 30%, что серьёзно ударит по всему рынку, который ориентировался прежде всего на государственные контракты на фоне сокращения обычных коммерческих продаж.

Важно понимать, что снимки от частных космических компаний зачастую использовались напрямую в военных и разведывательных целях. При этом США как сами использовали закупленные снимки, так и передавали закупленные снимки по разведывательным каналам своим сателлитам там, где это было необходимо. При этом снимки от частных компаний не заменяли, а дополняли снимки с сугубо военных спутников. Поэтому частные контракторы Пентагона, по сути, дополняли его разведывательную инфраструктуру.

В качестве причин урезания бюджета на частников указывают общие требования по сокращению непрофильных расходов, дороговизну контрактов с такими компаниями, а также расширение собственных возможностей Пентагона по съёмке земной поверхности.

Сейчас США тратят только через Национальное спутниковое агентство более $400 млн в год на спутниковую разведку. Суммарные расходы, затрагивающие спутниковые возможности всех агентств, включая засекреченные расходы, могут составлять миллиарды долларов в год, куда и входят в том числе расходы на коммерческие снимки.

Частников, по сути, могут поставить перед фактом: либо урезайте свои аппетиты по контрактам, либо же грызитесь между собой в условиях сужающейся кормовой базы. При этом компании понимают, что компенсировать сокращение дохода от государства с помощью коммерческих продаж на открытом рынке они не смогут.

В Пентагоне открыто заявляют, что они только за коммерческие снимки для оборонного ведомства, но Пентагон не собирается за госсчёт содержать всю отрасль.

С точки зрения войны на Украине такое сокращение отчасти может затронуть и разведданные, которые США передают Украине, в число которых входит и доступ к спутниковым снимкам от частных компаний, обслуживающих Пентагон. Может оказаться, что Украина будет вынуждена сама их заказывать у частных подрядчиков или просить страны НАТО делать это вместо неё. Примерно так Польша оплачивает часть расходов на Starlink для Украины. В этом случае предстоит найти спонсора на десятки миллионов долларов.

Как представляется, крупные компании такое сокращение смогут пережить, но вот для более мелких серьёзное урезание бюджета может оказаться смертельным. В то же время не следует питать иллюзий, что противника на Украине лишат доступа к спутниковым снимкам. Их он будет получать до конца войны.

Нам, в свою очередь, необходимо наращивать свои спутниковые возможности в сфере разведки: увеличивать спутниковую группировку в интересах силовых ведомств, расширять её технические возможности, а также поддерживать развитие собственных коммерческих компаний, запускающих спутники, в качестве дополнительного подспорья.

(с) специально для RT

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Источник: Colonel Cassad

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