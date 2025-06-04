Московские общественные туалеты оказались шпионскими лабораториями по сбору ДНК

В столице разгорается громкий скандал: сеть общественных уборных подозревается в тайном сборе генетического материала посетителей. Предполагается, что данные использовались в коварных целях, о которых пока остается только догадываться.

Как стало известно ИА «Панорама» из собственных источников в правоохранительных органах, в унитазах и писсуарах были обнаружены миниатюрные устройства для сбора биоматериалов. Анализ ДНК проводился в подпольной лаборатории, расположенной в одном из подвалов под Красной площадью. По одной из версий, полученные сведения использовались для таргетированной рекламы слабительных средств и лекарств от простатита. По другой – генетический материал собирался для создания «идеального москвича» путем клонирования лучших образцов. Впрочем, не исключено, что за этим стояли коварные замыслы иностранных спецслужб, стремившихся подорвать генетическое здоровье нации.

«Мы были в шоке, когда узнали об этом, – заявил корреспонденту ИА «Панорама» сантехник Михаил Сидорович, работающий в одной из злополучных уборных. – Всегда думал, что просто выполняю свою работу, а тут такое… Теперь боюсь даже прикасаться к унитазам! А вдруг они ещё и мысли читают?»

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