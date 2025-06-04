 

Стрельба в Торонто – один убитый, пятеро раненых

04.06.2025, 9:30, Новости дня
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В Торонто в результате стрельбы около торгового центра Yorkdale в Норт-Йорке был убит мужчина примерно 40 лет, еще пятеро получили ранения, пишет The Canadian Press.

Канадский телеканал CTV сообщает, что свидетели слышали примерно 20 выстрелов.

Полиция разыскивает нескольких подозреваемых.

Дежурный инспектор Бахир Сарванандан сообщил журналистам, что полиция не считает, что существует какой-либо риск для общественной безопасности. То есть версия о теракте не рассматривается.

Сарванандан подтвердил, что подозреваемых было несколько, но сказал, что следователи пока не могут сказать, были ли подозреваемые и жертвы знакомы друг с другом.




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